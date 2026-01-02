Close Menu
Ambiente, Savarino: «Dalla Finanziaria benefici per le spiagge siciliane mai visti prima»

(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2026

Ambiente, Savarino: «Dalla Finanziaria benefici per le spiagge siciliane mai visti prima»
«L’obiettivo del governo è rendere le spiagge sempre più accessibili a tutti, con più servizi e aree dedicate allo sport, ai bimbi, e dunque più attrattive per siciliani e turisti. I contributi del fondo da 5 milioni di euro, stanziati per la prima volta nell’ultima Finanziaria, andranno ai Comuni che stabiliranno autonomamente le spiagge sulle quali intervenire per garantire servizi adeguati a standard moderni in favore di tutti i bagnanti. Non può essere escluso a priori che possano beneficiarne anche litorali in parte affidati in gestione. È ovvio che i balneari sono comunque onerati di fornire alcuni servizi posti a loro carico in forza del contratto concessorio con la Regione». Così l’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino risponde all’Associazione balneari siciliani.
«Va inoltre precisato che anche in questa Finanziaria abbiamo inserito fondi destinati agli enti locali: 800 mila euro per i bagnini, un milione per implementazione servizi, 3 milioni per la pulizia dell’arenile. Risorse che si aggiungono ai 5 milioni con cui finanzieremo progetti che permetteranno un target qualitativo e di vivibilità migliore delle nostre spiagge, e finalizzati anche all’ottenimento delle “bandiere”. Lascia basiti – conclude l’assessore – il fatto che ci sia chi sollevi lamentele, proprio nel momento in cui il governo Schifani, per la prima volta investe sulla bellezza delle nostre coste e crea un fondo da 5 milioni di euro, ottenendo la condivisione unanime del parlamento regionale».
