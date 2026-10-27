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Cyberattacchi alla Camera dei deputati, Montecitorio rassicura: «Nessuna emergenza, attivate tutte le misure di protezione con l’ACN». Intensificati i tentativi di attacco anche contro altre istituzioni italiane, europee e internazionali

Floriana CutiniBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Con riferimento alle notizie relative ad attacchi a sistemi informatici:

Si tratta di una questione che non ha carattere di emergenza e che si presenta quotidianamente.
Sono state messe in campo tutte le misure di protezione, anche in collaborazione con ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) con cui è attivo un protocollo specifico. Le misure possono prevedere anche la temporanea disattivazione di alcune funzionalità dei sistemi informatici, secondo prassi. Risulta peraltro che da alcuni giorni si siano intensificati analoghi tentativi di attacco e pressioni sui sistemi informatici anche verso altre istituzioni nazionali, europee e internazionali.

(AGENPARL)
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