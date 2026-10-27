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Lazio

Anzio (Rm): Aggiornamento servizio rifiuti

RedazioneBy Nessun commento4 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - La fase estiva di monitoraggio del servizio rifiuti è terminata il 30 settembre. In attesa dei dati definitivi e del progetto che guiderà il servizio fino alla scadenza dell’attuale contratto (novembre 2028), sarà introdotto un regime invernale per alcuni servizi.

In particolare, a partire da lunedì 2 novembre entreranno in vigore le seguenti modifiche:

  1. Il ritiro della frazione organica per le utenze non domestiche di ristorazione sarà omogeneo sul territorio secondo il seguente calendario:

–       dal lunedì al giovedì: 1 volta al giorno, ore 06.00;

–       dal venerdì alla domenica: 2 volte al giorno, ore 06.00 e ore 15.00.

  1. Le eco-isole al centro storico rimangono 3 e resteranno aperte dal lunedì al sabato presso:

–       Piazza I Maggio

–       Largo Bragaglia

–       Vicolo dei Fabbri

  1. Verranno soppressi i seguenti punti di raccolta del verde, che sono risultati essere poco utilizzati dai cittadini:

–       Via Ardeatina (zona Lido dei Pini);

–       Via Cipriani;

–       Lungomare Celeste;

–       Via Nettunense (slargo “Cubacafè”)

–       Piazza Tor Caldara

  1. L’orario dei punti di raccolta del verde sarà il seguente:

–       Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00;

–       Il sabato dalle 11.00 alle 13.00

Restano operativi i seguenti punti di raccolta del verde:

Lunedì dalle 15.00 alle 17.00:

·         Teatro Romano

·         Via Caboto

·         Via Caligola

Martedì dalle 15.00 alle 17.00

·         Parcheggio Clinica dei Pini

·         Parcheggio FS Villa Caludia

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

·         Parcheggio Granarolo

·         Via della Cannuccia

·         Parcheggio FS Lavinio

Giovedì dalle 15.00 alle 17.00

·         Via delle Bouganvillae

·         Via di Villa Claudia 48

Venerdì dalle 15.00 alle 17.00

·         Piazza Sant’Anastasio

·         Via delle Ginestre

Sabato dalle 11.00 alle 13.00

·         Piazza Roma

·         Piazza El Caracol

Rimangono invariati tutti gli altri servizi.

Scarica l’app Junker per tutte le informazioni.

“I dati ottenuti dal monitoraggio ci dicono che è aumentata la percentuale di raccolta differenziata e diminuito il quantitativo di indifferenziato totale”, spiega l’Assessore Brignone. “È aumentato il verde conferito sfuso e diminuito drasticamente quelle conferito in buste. In inverno è fisiologico ridurre servizi non più necessari e ridistribuire personale e mezzi su tutto il territorio per garantirne altri. Siamo consapevoli che permangono diverse criticità e saranno affrontate nel progetto che andremo a chiudere nelle prossime settimane. Confermiamo l’obiettivo di estendere progressivamente la raccolta porta a porta del verde a tutto il territorio cittadino, con la consegna dei bidoni dedicati forniti dal comune, in tempi compatibili con un graduale reperimento dei fondi nel contesto di una congiuntura economica non favorevole.”

L’obiettivo è rendere il servizio sempre più efficiente e vicino alle reali necessità dei cittadini, evitando scelte rigide e utilizzando i dati raccolti per indirizzare al meglio personale, mezzi e risorse. Le segnalazioni dei cittadini continueranno ad essere un elemento importante per individuare eventuali criticità e migliorare ulteriormente il servizio.

(AGENPARL)
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