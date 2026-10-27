Turismo, Regione parteciperà a Expo Belgrado 2027. Amata: «Valorizziamo la Sicilia in una vetrina internazionale»

La Sicilia sarà protagonista a Expo Belgrado 2027. Su proposta dell'assessore al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata, la giunta ha approvato l'adesione preliminare all'Esposizione internazionale specializzata, che si terrà nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027. L'evento, assegnato a Belgrado dal Bureau International des Expositions, avrà come tema centrale "Giocare per l'Umanità – Sport e musica per tutti" (Play for Humanity – Sport and music for all) e vedrà la partecipazione di oltre 135 Paesi e un'affluenza stimata di 4 milioni di visitatori. L'Italia focalizzerà la propria presenza sul sotto-tema "Giocare insieme – Play together", valorizzando la creatività, il design, la musica, lo sport e la cucina italiana. In questo contesto, la Regione Siciliana parteciperà come partner del padiglione Italia con un coinvolgimento stabile per l'intera durata dei tre mesi dell'esposizione.

«Expo Belgrado 2027 rappresenta una straordinaria occasione di promozione internazionale per la nostra Isola – dice l'assessore Elvira Amata – Il tema scelto, dedicato a sport e musica come strumenti universali di inclusione e coesione, si sposa perfettamente con l'identità della Sicilia. Essere partner del padiglione Italia, nel cuore dei Balcani occidentali, significa consolidare il posizionamento competitivo dell'Isola, valorizzare le nostre eccellenze, i nostri giovani talenti e promuovere il patrimonio culturale ed enogastronomico davanti a milioni di visitatori. Metteremo a sistema tutte le eccellenze regionali per presentare una Sicilia autentica, attrattiva e innovativa attraverso preliminari tavoli tecnici».

Tra le attività previste, la realizzazione di un video collettivo della durata di circa 2 minuti, trasmesso in riproduzione continua su uno schermo dedicato all'esterno dell'area espositiva riservata alle Regioni e alle Province autonome. Il video metterà in luce identità locali, eccellenze produttive e artigianali, tradizioni, sport, musica, giovani talenti ed enogastronomia.

Il momento di massima visibilità sarà rappresentato dalle "Giornate regionali" dal 15 al 17 luglio 2027, in cui la Sicilia disporrà di uno spazio espositivo personalizzato per presentare le proprie eccellenze, con degustazioni, attività di animazione, incontri istituzionali e promozione del territorio. Sono previsti tavoli tecnici di confronto con la Presidenza della Regione e gli assessorati regionali delle Attività produttive, dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, delle Infrastrutture, dell'Agricoltura e della Pesca, con l'obiettivo di sviluppare un'idea-progetto omogenea e identitaria. L'assessorato del Turismo è stato individuato quale struttura capofila.

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