(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Poco dopo le 12.30 audizione del Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, alle commissioni Esteri di Camera e Senato, in sala del Mappamondo.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32664
(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Poco dopo le 12.30 audizione del Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, alle commissioni Esteri di Camera e Senato, in sala del Mappamondo.