Covid: Malavasi (Pd), in commissione plotone di esecuzione contro Speranza, inaccettabile clima di delegittimazione

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "Quello che sta accadendo oggi in commissione Covid conferma ciò che sosteniamo da tempo: questa commissione è utilizzata dalla maggioranza per finalità esclusivamente politiche, per attaccare gli avversari e alimentare una campagna di delegittimazione che ha ormai superato ogni limite del normale confronto istituzionale. Siamo di fronte a un vero e proprio plotone di esecuzione. L'audizione dell'ex ministro Roberto Speranza è segnata da continue interruzioni, contestazioni e accuse che impediscono un confronto serio e la possibilità stessa di rispondere nel merito. Non sembra esserci alcun interesse ad ascoltare le sue risposte: l'obiettivo appare piuttosto quello di costruire clip da rilanciare sui social e alimentare una campagna di attacco politico e personale. È particolarmente grave che a Speranza siano state addirittura rivolte accuse di aver causato la morte di persone. Parole e modalità che non sono degne di una commissione parlamentare chiamata ad approfondire vicende drammatiche e complesse, che meritano rigore, rispetto e serietà. Il presidente della commissione, Marco Lisei, ha la responsabilità di garantire condizioni di confronto rispettose delle prerogative di tutti e della dignità delle istituzioni. Quanto invece sta avvenendo non può che essere fortemente stigmatizzato. Le commissioni d'inchiesta non possono diventare strumenti di propaganda o tribunali politici". Così la capogruppo del Pd nella commissione affari sociali della Camera, Ilenia Malavasi.
Roma, 26 ottobre 2026