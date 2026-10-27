SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “ISTAT SMASCHERA GOVERNO, QUADRO DRAMMATICO

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Roma, 26 ott. – "Il Rapporto BES 2026 dell'Istat traccia un quadro drammatico che smaschera, ancora una volta, la propaganda del Governo Meloni: in Italia oltre 5,6 milioni di cittadini, pari al 9,6% della popolazione, sono stati costretti a rinunciare a visite specialistiche o ad accertamenti diagnostici necessari. Le cause principali di questa emergenza sociale risiedono nelle interminabili liste d'attesa e nelle crescenti difficoltà economiche delle famiglie. Ci troviamo di fronte a un Paese spaccato in due, in cui il divario territoriale tra Nord e Mezzogiorno continua ad ampliarsi in modo inaccettabile. A rendere ancora più allarmante lo scenario è il progressivo smantellamento dei presidi territoriali: oltre la metà dei medici di medicina generale, ben il 54,5%, supera oggi il tetto massimo dei 1.500 assistiti, una quota quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni che certifica l'insostenibile pressione a cui è sottoposta l'assistenza primaria. A ciò si aggiunge una cronica carenza di personale, con una dotazione di infermieri ferma a 1,5 per ogni medico, un dato ampiamente al di sotto del reale fabbisogno nazionale e particolarmente critico nelle regioni del Sud, a partire dalla Campania. Di fronte a questo tracollo della medicina di base e all'esplosione delle liste d'attesa, servono investimenti urgenti e coraggiosi sul personale e sui presidi locali. Garantire l'accesso universalistico e gratuito alle cure non è una spesa, ma la prima responsabilità dello Stato verso la propria comunità". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della X Commissione di Palazzo Madama.
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