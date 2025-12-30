(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 **Cartabyte, arrivano altre risorse per la digitalizzazione degli archivi
comunali**
/Scritto da Antonio Cannata, martedì 30 dicembre 2025 alle 10:49/
La digitalizzazione degli archivi dei Comuni toscani potrà contare su un
nuovo finanziamento da un milione e ottocentomila euro.
Nelle ultime settimane, la Regione ha infatti assegnato un ulteriore
contributo a titolo di premialità ai 130 enti locali che hanno partecipato
all’avviso di Cartabyte, il progetto toscano lanciato nel 2023 per la
dematerializzazione delle pratiche urbanistico-edilizie. La nuova
destinazione di risorse porta a sei milioni la dotazione complessiva che la
Toscana ha riservato al progetto, inizialmente sostenuto con 3 milioni di
euro a cui si aggiunse un altro milione e 200mmila euro per lo scorrimento
della graduatoria.
“La digitalizzazione degli archivi comunali è un passo fondamentale per
la modernizzazione della Pubblica amministrazione e per l’erogazione di
servizi più snelli ai cittadini”, commenta il presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani. “Questo nuovo stanziamento rappresenta quindi un
investimento strategico nell’efficienza e nel futuro della Toscana”.
“Abbiamo deciso di continuare a investire su questo tema alla luce anche
della grande accoglienza che ebbe il bando pubblicato due anni fa, dai
comuni capoluogo a quelli più piccoli”, osserva l’assessore
all’innovazione digitale Alberto Lenzi. “La semplificazione nella
gestione delle pratiche, a partire da quelle relative al governo del
territorio, – aggiunge Lenzi – è una questione centrale nel processo di
transizione digitale dell’intera PA toscana ed è molto sentita dalle
comunità locali e dagli operatori del settore, perché ha risvolti
positivi sia sul fronte del miglioramento nella risposta ai cittadini e ai
professionisti, sia sul piano della sostenibilità”.
Attualmente i progetti dei Comuni sono in via di realizzazione. Le
attività di realizzazione dovranno concludersi entro la fine del prossimo
anno 2026.
Gli enti potranno fare affidamento anche sulle Linee guida per la
digitalizzazione varate nel frattempo dalla Regione Toscana con l’obiettivo
di fornire strumento utile per guidare un corretto processo e trattamento
della documentazione. Ad esse ha fatto seguito la sottoscrizione nei mesi
scorsi sottoscritto un Accordo Quadro del soggetto aggregatore della Giunta
regionale, al quale potranno aderire i comuni e le amministrazioni locali,
che ha individuato degli operatori economici in grado di garantire
attività di tipo archivistico e di digitalizzazione necessarie per la
buona tenuta dei patrimoni documentali dei comuni e per la messa a
disposizione dell’utenza.
