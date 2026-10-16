Camera: conferenza internazionale, Fontana incontra dieci Presidenti di Parlamenti. Al centro diplomazia e sfide internazionali

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Roma, 15 ott – Nella prima giornata di lavori della Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento, alla Camera dei deputati, il Presidente Lorenzo Fontana ha avuto e avrà, a margine della sessione inaugurale in Aula, dieci incontri bilaterali con i vertici di altrettante Assemblee parlamentari.
I colloqui con: Numan Kurtulmuş (Turchia), Ruslan Stefančuk (Ucraina), Ágnes Forsthoffer (Ungheria), Juozas Olekas (Lituania), Lauri Hussar (Estonia), Igor Grosu (Moldova), Mihaela Dotsova (Bulgaria), Amir Ohana (Israele), Annita Demetriou (Cipro) e Shalva Papuashvili (Georgia).
Al centro degli incontri, il quadro internazionale e le principali crisi in corso, il rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra le Assemblee parlamentari, le relazioni interparlamentari e la valorizzazione del ruolo delle Assemblee, con approfondimenti sui grandi temi della due giorni: le minacce ibride, l'impatto dell'intelligenza artificiale, la pace e la diplomazia.
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