Close Menu
Trending
venerdì 16 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia regionale 1092.26 domani 16 ott. conf stampa Fiera dell’uva LUV 2026

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - *LUV 2026 a Bari, la presentazione della seconda edizione della Fiera
dell'uva da tavola*

Venerdì 16 ottobre, alle ore 10.00, nella sala conferenze del Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale (Lungomare Nazario Sauro 45/47 – Bari), sarà
presentata la seconda edizione di LUV – La Fiera dell'uva da tavola, in
programma il 20, 21 e 22 ottobre 2026 negli spazi della Nuova Fiera del
Levante.

Alla conferenza stampa parteciperanno *Francesco Paolicelli*, assessore
regionale all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, *Gaetano Frulli*, presidente
della Nuova Fiera del Levante, *Luciana Di Bisceglie*, presidente della
Camera di Commercio di Bari, *Mirko Sgaramella* e *Francesco Menelao,*
project manager e sales manager di LUV Fiera, *Flavio Giannulo*,
Territorial Development Sud di UniCredit, *Giorgio Mancino*, direttore

La manifestazione, interamente dedicata alla filiera dell'uva da tavola,
vedrà la partecipazione di oltre 190 espositori provenienti da 18 Paesi. Al
centro della tre giorni, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale,
dinamiche di mercato e prospettive di sviluppo del comparto, con
l'obiettivo di favorire nuove opportunità di business e rafforzare le
relazioni tra gli operatori della filiera.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl