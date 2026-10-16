Agenzia regionale 1092.26 domani 16 ott. conf stampa Fiera dell’uva LUV 2026

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - *LUV 2026 a Bari, la presentazione della seconda edizione della Fiera
dell'uva da tavola*
Venerdì 16 ottobre, alle ore 10.00, nella sala conferenze del Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale (Lungomare Nazario Sauro 45/47 – Bari), sarà
presentata la seconda edizione di LUV – La Fiera dell'uva da tavola, in
programma il 20, 21 e 22 ottobre 2026 negli spazi della Nuova Fiera del
Levante.
Alla conferenza stampa parteciperanno *Francesco Paolicelli*, assessore
regionale all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, *Gaetano Frulli*, presidente
della Nuova Fiera del Levante, *Luciana Di Bisceglie*, presidente della
Camera di Commercio di Bari, *Mirko Sgaramella* e *Francesco Menelao,*
project manager e sales manager di LUV Fiera, *Flavio Giannulo*,
Territorial Development Sud di UniCredit, *Giorgio Mancino*, direttore
La manifestazione, interamente dedicata alla filiera dell'uva da tavola,
vedrà la partecipazione di oltre 190 espositori provenienti da 18 Paesi. Al
centro della tre giorni, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale,
dinamiche di mercato e prospettive di sviluppo del comparto, con
l'obiettivo di favorire nuove opportunità di business e rafforzare le
relazioni tra gli operatori della filiera.