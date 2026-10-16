Campania. Ferrante (Mit), Riapre galleria su Ss145 Var, nuovo passo avanti per mobilità Penisola Sorrentina

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - "La riapertura totale al transito della galleria 'Santa Maria di Pozzano' sulla Ss145 Var, chiusa a seguito dei danni provocati dal nubifragio, rappresenta una notizia importante per le migliaia di cittadini, lavoratori e pendolari che quotidianamente percorrono questa arteria. Un nuovo passo in avanti per la mobilità della Penisola Sorrentina, dopo la revoca del senso unico alternato sulla vecchia Ss145, disposta grazie alle verifiche tecniche promosse dal Commissario prefettizio di Castellammare di Stabia, Dario Caputo, con il quale mi sono sin da subito confrontato per individuare una soluzione rispetto alle criticità della viabilità comunale. La riapertura della galleria consente di superare una problematica che ha determinato pesanti disagi per il territorio, rendendo più difficili gli spostamenti e i collegamenti con i Comuni dell'area. Ho seguito costantemente l'evoluzione della situazione, mantenendo un contatto diretto con Anas, con i sindaci costieri e con le categorie per monitorare gli interventi e favorire il ripristino della circolazione nei tempi previsti. Ringrazio Anas e il Commissario prefettizio per il lavoro svolto e per la tempestività con cui sono state affrontate le problematiche, consentendo di migliorare le condizioni di percorrenza di un collegamento strategico per l'intera area. Continuerò a seguire con attenzione gli interventi sulle infrastrutture della Penisola Sorrentina, affinché si possa rafforzare la viabilità e assicurare collegamenti più efficienti, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza per tutti gli utenti". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante di Forza Italia.
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