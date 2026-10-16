ASL CN2 | Comunicato Stampa: OSPEDALE DI VERDUNO, INAUGURATA PIATTAFORMA ELEVATRICE SANITARIA: PIÙ COMODO E PROTETTO L’ACCESSO ALLA DIALISI

*COMUNICATO STAMPA*

*OSPEDALE DI VERDUNO, INAUGURATA PIATTAFORMA ELEVATRICE SANITARIA: PIÙ

COMODO E PROTETTO L'ACCESSO ALLA DIALISI*

*Un investimento pubblico di 220 mila euro per migliorare l'accessibilità

dei pazienti dializzati al reparto di Nefrologia e Dialisi, con una nuova

piattaforma elevatrice, una rampa riqualificata e una pensilina per

proteggere i trasporti in caso di maltempo.*

Un accesso più comodo, protetto e riservato per le persone che raggiungono

regolarmente l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno per sottoporsi

alla dialisi. È questo il risultato concreto della nuova Piattaforma

Elevatrice Sanitaria inaugurata oggi presso il reparto di *Nefrologia e

Dialisi dell'ASL CN2*: un intervento che migliora il percorso di ingresso

in ospedale, con particolare attenzione alle esigenze dei pazienti che

hanno maggiori difficoltà negli spostamenti.

La piattaforma consente di superare il dislivello tra il parcheggio e

l'ingresso del reparto, agevolando un *ingresso diretto delle persone

trasportate* dai servizi di accompagnamento e dalle associazioni locali di

soccorso. L'intervento comprende inoltre il rifacimento della

pavimentazione della rampa esterna e del terrazzo di sbarco, insieme a una

nuova pensilina metallica dotata di illuminazione, che copre l'intero

percorso. Una soluzione che permette di raggiungere il reparto attraverso

un accesso riparato anche in caso di pioggia e maltempo.

*«La qualità di un servizio sanitario si misura anche attraverso

l'attenzione ai bisogni quotidiani delle persone. Per chi deve affrontare

regolarmente la dialisi, spesso con la necessità di essere accompagnato,

rendere più semplice, sicuro e protetto l'ingresso in ospedale significa

migliorare concretamente l'esperienza di cura. Con questo intervento

proseguiamo nel percorso di attenzione all'accessibilità e all'accoglienza,

affinché la struttura ospedaliera risponda sempre meglio alle esigenze dei

pazienti»*, dichiara la dottoressa *Paola Malvasio, Direttore Generale

dell'ASL CN2*.

L'intervento è stato finanziato con 220 mila euro nell'ambito del *progetto

regionale "Rilancio della sanità pubblica", a valere sulle risorse del

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)*. Le opere hanno riguardato la

realizzazione della piattaforma elevatrice idraulica esterna e gli

interventi complementari necessari a migliorare la fruibilità e la

protezione del percorso di accesso al reparto.

*«In Nefrologia e Dialisi accompagniamo da sempre persone fragili, affette

da malattie croniche, che necessitano di continuità assistenziale e,

spesso, di cure personalizzate. Nel caso dell'emodialisi, i pazienti in

trattamento cronico devono raggiungere l'ospedale con regolarità. Per loro

anche un semplice percorso di ingresso, che si riveli più agevole,

riservato e protetto dalle intemperie, può fare la differenza. La nuova

piattaforma e la riqualificazione degli spazi esterni rappresentano un

ulteriore tassello nel processo di miglioramento della qualità

dell'accoglienza e delle cure, testimoniando un impegno costante dell'ASL

CN2 nel porre al centro la persona e le sue necessità»* sottolinea il

dottor *Manuel Burdese, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e

Dialisi dell'ASL CN2*.

Il *Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio*, pur lontano per

impegni istituzionali, ha voluto essere presente con un messaggio di saluto

e apprezzamento, a sottolineare l'importanza di *«un intervento che punta a

migliorare la qualità dei servizi dell'Ospedale, investendo risorse

pubbliche a favore dei pazienti e delle loro famiglie»*. Il Presidente

Cirio ha voluto *«ringraziare quanti hanno lavorato per realizzare questo

intervento e il personale sanitario che ogni giorno è al lavoro per curare

gli uomini e le donne di questo territorio»*.

Il *Presidente della IV Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Luigi

Genesio Icardi*, ha evidenziato il valore di un intervento che traduce gli

investimenti nella sanità pubblica in miglioramenti tangibili per i

cittadini: *«Rendere le strutture sanitarie sempre più accessibili e

funzionali incide sulla qualità e fruibilità delle cure da parte dei

cittadini, ottimizzando le risorse economiche a disposizione. Interventi

come questo dimostrano quanto sia importante investire non soltanto nelle

tecnologie e nei servizi clinici, ma anche negli spazi e nei percorsi che i

pazienti utilizzano quotidianamente. Il mio ringraziamento va a tutti i

tecnici che hanno contribuito all'impiego efficace del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione a vantaggio dei nostri pazienti»*.

*«La mia storia di persona pluritrapiantata e i lunghi anni trascorsi in

dialisi mi insegnano che, nella cura, nessun dettaglio è secondario. Come

delegato ANED, so che abbattere le barriere architettoniche significa

restituire dignità e sollievo alle fatiche quotidiane dei pazienti: è una

missione in cui credo e alla quale continuo a dedicare il mio tempo e le

mie energie. Oggi inauguriamo un'opera indispensabile e il mio grazie va

alla dottoressa Paola Malvasio per aver sposato da subito questa causa. Un

riconoscimento sincero va all'Ufficio Tecnico dell'ASL CN2 e all'ingegner

Paolo Marengo per la dedizione nella realizzazione dei lavori. Grazie a

coloro che hanno creduto in questa iniziativa, con una menzione speciale

per il Comune di Verduno, il Sindaco Marta Giovannini e l'architetto Maria

Paola Bertolotto per la loro vicinanza. Infine, ma non ultima, ringrazio la

Regione Piemonte per aver creduto nel progetto, concedendo il finanziamento

necessario»* dichiara *Attilio Cammarata*, *delegato locale ANED*

(Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), presente

all'inaugurazione con il* segretario generale dell'Associazione, Paolo

Nenci *e il *segretario regionale, Gian Luigi Giacomazzi*.

Oltre alle istituzioni regionali, alla dirigenza aziendale e alla

rappresentanza ANED, hanno partecipato all'inaugurazione la Sindaca di

Verduno *Marta Giovannini*, la Presidente della Conferenza dei Sindaci

*Giuseppina

Facco*, il Sindaco di Alba *Alberto Gatto* e, in rappresentanza del Sindaco

di Bra *Giovanni Fogliato* il Consigliere Comunale *Francesco Testa*.

Presenti anche *S.E. Mons. Marco Brunetti*, Vescovo di Alba, il Presidente

della Fondazione Ospedale Alba-Bra *Bruno Ceretto* con il Direttore *Luciano

Scalise*, e la Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune

di Alba *Orsola Bonino*.

La nuova piattaforma rappresenta un intervento concreto per migliorare

l'accesso alle cure: perché prendersi cura delle persone significa anche

rendere più semplice e dignitoso il percorso che le accompagna ogni giorno

fino al reparto.

CREDITI FOTOGRAFICI: Barbara Guazzone – Andrea Olimpi

*Aldo Cheinasso*