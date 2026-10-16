(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - a:hover {
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Salvini a Padova. Cisint (Lega): "Aggressione allo Stato di diritto, in arrivo una legge contro chi vuole sovvertire il nostro ordinamento"
Per questo, come Lega, presenteremo una proposta di legge per mettere al bando le organizzazioni che perseguono la sovversione dell'ordinamento costituzionale e la creazione di ordinamenti paralleli fondati su precetti religiosi incompatibili con la nostra Costituzione, punendo chi le promuove, organizza, dirige, finanzia o vi partecipa.
In ogni caso ringrazio tutti quelli che mi offendono e mi insultano, come Scek Nur, perchè ogni giorno di più danno forza alle mie battaglie"
Così Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega.