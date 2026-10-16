Agenzia nr. 1761 – Proteste caro carburanti, Barone (M5S) a Cerignola: “Siamo vicini a chi protesta per una situazione ormai insostenibile

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - "Questa mattina sono stata a Cerignola, accanto agli agricoltori e agli autotrasportatori che stanno protestando anche in Capitanata contro il caro carburanti che sta mettendo in ginocchio lavoratori e imprese. Ho voluto portare loro la vicinanza del Movimento 5 Stelle per una situazione divenuta ormai insostenibile". Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.
"Parliamo di settori fondamentali per la Puglia – continua Barone – e i lavoratori non possono essere lasciati soli ad affrontare una crisi che rischia di ripercuotersi sull'intera filiera. Abbiamo il dovere di ascoltare chi da giorni sta manifestando. Non bastano interventi temporanei o promesse: servono misure efficaci per contenere il costo dei carburanti, sostenere le imprese e impedire che l'aumento dei costi di produzione ricada interamente su chi lavora. Come Regione stiamo facendo quanto di nostra competenza, ma le risposte più importanti devono arrivare dal Governo. Difendere agricoltori, produttori e autotrasportatori significa difendere l'economia del territorio. Continueremo a dare voce alle loro istanze e a portarle a Roma attraverso i nostri parlamentari perché parliamo di una crisi economica e sociale che mette a rischio il nostro futuro". /comunicato
(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - "Questa mattina sono stata a Cerignola, accanto agli agricoltori e agli autotrasportatori che stanno protestando anche in Capitanata contro il caro carburanti che sta mettendo in ginocchio lavoratori e imprese. Ho voluto portare loro la vicinanza del Movimento 5 Stelle per una situazione divenuta ormai insostenibile". Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.