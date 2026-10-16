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Sicilia

Confindustria Catania, Raffaella Tregua alla guida della sezione Editoria e Comunicazione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Catania, 15 ottobre 2025 – Raffaella Tregua, direttrice del sito web del Quotidiano di Sicilia (QdS.it), è la nuova presidente della sezione Editoria e Comunicazione di Confindustria Catania. La squadra si completa con la vicepresidente Morena Assenza Parisi (Mas Communication) e l'ingresso nel Comitato direttivo di Giuseppe Viscosi (Affissione.com).
Il nuovo vertice intende rafforzare l'alleanza tra informazione, tessuto produttivo e istituzioni, facendo della comunicazione professionale un punto fermo delle strategie di imprese ed enti pubblici.
"Il nostro settore sta vivendo una trasformazione profonda: cambiano canali, ritmi e linguaggi", spiega la neo presidente Raffaella Tregua. "Per le imprese si tratta di un'opportunità per raccontare il proprio valore con codici rinnovati; al tempo stesso, anche le istituzioni necessitano di strumenti sempre più chiari ed efficaci per dialogare con la comunità. La nostra sezione lavora per questo: vogliamo creare una rete forte tra gli operatori del settore, le istituzioni e le aziende, mettendo competenze di qualità a disposizione del mercato".
L'obiettivo è tradurre questa rete in iniziative concrete, capaci di dare risalto alle eccellenze imprenditoriali e di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo.

(AGENPARL)
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