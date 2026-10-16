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Puglia

Agenzia nr. 1760 – Concessioni balneari, gruppo Forza Italia: “La regione coordini i comuni e governi questa fase delicata

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Nota dei consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia.

"Abbiamo depositato un'interrogazione urgente alla Giunta regionale per fare chiarezza sul futuro delle concessioni demaniali marittime e sulle iniziative che si intendono assumere per accompagnare i Comuni costieri nell'applicazione dei principi indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ordinanza del 10 luglio 2026 ha chiarito che la valutazione della scarsità della risorsa naturale non può basarsi su criteri astratti e generali, ma richiede un'analisi concreta e puntuale a livello locale. È un passaggio importante, perché la verifica della disponibilità effettiva della risorsa deve precedere le decisioni sulle procedure di assegnazione. In Puglia esistono tratti di costa con caratteristiche e condizioni differenti, che meritano valutazioni specifiche. Per questo abbiamo chiesto all'assessore regionale all'Urbanistica, Marina Leuzzi, quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per coordinare i Comuni costieri e dare concreta attuazione a questo principio. L'obiettivo è garantire che ogni decisione sia assunta nel rispetto del quadro europeo e nazionale, sulla base di istruttorie rigorose e senza automatismi: ciò anche e soprattutto per scongiurare il rischio di contenziosi. Del resto, è una materia complessa e delicata, con riverberi su economia e territorio, e per questo la Giunta non può rinunciare al suo compito di governo dei processi. Lo hanno già fatto altre Regioni, ora tocca alla nostra"./comunicato
 

(AGENPARL)
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