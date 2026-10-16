Comunicato stampa ABI

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Si apre domani la settimana centrale della quarta edizione di "è cultura!", la manifestazione che, fino a sabato 24 ottobre, coinvolgerà l'intero territorio nazionale con oltre 110 iniziative fruibili gratuitamente, in presenza e online, rivolti a un pubblico ampio e diversificato, tra cui anche giovani e studenti, per promuovere la cultura come valore condiviso e bene comune.
La manifestazione è promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.), con la partecipazione anche della Banca d'Italia.