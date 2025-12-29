(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Comune di Castel del Piano
Comunicato Stampa del 29 dicembre 2025
*Torna il Capodanno in piazza a Castel del Piano: musica e divertimento per
accogliere il 2026*
Castel del Piano si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa
in piazza. Mercoledì *31 dicembre*, a partire dalle *ore 22.30*, il centro
del paese tornerà ad animarsi con il *Capodanno in piazza*, un appuntamento
atteso che riporta musica e divertimento nel cuore della comunità.
Protagonista della serata sarà *Martina Minelli DJ*, che accompagnerà il
pubblico verso la mezzanotte con un set coinvolgente, tra musica, balli e
un’atmosfera di festa aperta a tutte e tutti. Un’occasione per ritrovarsi,
brindare insieme e condividere l’emozione dell’arrivo del *2026*.
L’iniziativa, promossa dal *Comune di Castel del Piano*, vuole riportare le
persone a vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro e socialità,
offrendo un’occasione di festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori.
Castel del Piano vi aspetta per una notte di musica, sorrisi e
divertimento, per iniziare il nuovo anno con energia e spirito di comunità.
