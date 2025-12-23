Inclusione digitale, due milioni di euro per proseguire l’esperienza dei PDF

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 Inclusione digitale, due milioni di euro per proseguire l’esperienza dei
La Toscana rilancia il suo impegno sull’alfabetizzazione digitale dei
cittadini più fragili con un nuovo avviso da 2 milioni di euro per tenere
viva la rete dei Punti Digitale Facile nata grazie alle risorse del Pnrr.
L’avviso regionale, on line da oggi, ha l’obiettivo di far proseguire fino
al prossimo giugno l’attività di almeno 119 dei 170 PDF aperti negli
ultimi due anni in tutta la Regione.
“Dopo aver raggiunto in largo anticipo il target di 136mila cittadini
facilitati, ora ci poniamo il nuovo traguardo di accrescere del 30% il
numero di persone digitalmente incluse, puntando quota 170mila”, fanno
notare il presidente Eugenio Giani e l’assessore all’innovazione digitale
Alberto Lenzi, che ricordano il grande lavoro compiuto in questi anni dalla
Regione assieme ai Comuni e al Terzo Settore e sottolineano come “il
nuovo stanziamento è stato possibile proprio grazie ai risultati
conseguiti”. La dotazione finanziaria è infatti assicurata da un accordo
tra Regione Toscana e Dipartimento della Transizione digitale della
Presidenza del Consiglio di Ministri, che ha assegnato un nuovo contributo
digitalizzazione, nell’ambito di un bando riservato alle Regioni più
virtuose.
L’avviso è rivolto a Enti locali e enti del Terzo settore già coinvolti
nella gestione dei Punti di Facilitazione o siano stati attuatori o
realizzatori “Connessi in buona compagnia 2.0”, progetto Pnrr
realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con i sindacati dei
pensionati (SPI CGIL, UIL-UILP, CISL FNP), ANCI e Upi Toscana per aiutare
gli over 65 e le fasce più fragili a superare il divario digitale.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al prossimo
15 gennaio.
“In questi anni, i Punti Digitale Facile si sono affermati come presidi
diffusi di coesione sociale, di contrasto a nuove forme di disuguaglianza,
di garanzia di cittadinanza. Sono luoghi fisici riconoscibili e
accessibili, capaci di intercettare le fasce di popolazione maggiormente
esposte al rischio di esclusione digitale come anziani, persone con
fragilità sociali, cittadini con basse competenze informatiche e residenti
nelle aree interne”, commenta il presidente Giani. “Adesso – prosegue
l’assessore Lenzi – siamo chiamati a compiere una ulteriore scelta
strategica, quella di garantire l’operatività attraverso azioni-ponte per
passare dalla fase di attuazione del PNRR alla definizione di modelli di
intervento strutturali, integrando la facilitazione digitale nelle
politiche ordinarie regionali e locali, in un’ottica di sostenibilità e
replicabilità”.
Il mantenimento della rete Pdf consentirà la prosecuzione delle attività
di formazione, assistenza personalizzata, orientamento e informazione
digitale. Accompagnerà in modo continuativo e stabile la transizione
digitale dei servizi pubblici, sostenendo i cittadini nell’utilizzo
consapevole delle piattaforme digitali, dell’identità digitale e dei
servizi sanitari e amministrativi online.
Secondo le richieste del bando, ogni Punto Digitale Facile dovrà garantire
l’apertura al pubblico di almeno 10 ore settimanali, distribuite su almeno
tre giorni, la presenza di facilitatori adeguatamente formati e di un
referente operativo, la registrazione dei cittadini facilitati sulla
piattaforma nazionale ‘FACILITA’, un contributo al raggiungimento del
nuovo target regionale.
I soggetti che abbiano già raggiunto durante i mesi di operatività almeno
il 20% del target di facilitazioni assegnato accederanno direttamente al
finanziamento; per gli altri, la Regione potrà richiedere integrazioni
progettuali volte a garantire un contributo effettivo al raggiungimento
degli obiettivi regionali.
