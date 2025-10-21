MINORI: ROSSI (FDI), “DDL APPROVATO ALLA CAMERA È PASSO DECISIVO PER CONTROLLO, TUTELA E TRASPARENZA AFFIDI”

(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 Roma, 21 ottobre 2025 – “Con l’approvazione del Ddl sulla tutela dei minori in affidamento, la Camera dei Deputati compie un passo decisivo per rafforzare la trasparenza, il controllo e la tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti nei percorsi di affido”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.
“L’obiettivo del disegno di legge – commenta Rossi – è introdurre strumenti concreti per prevenire e ridurre i casi di permanenza prolungata nei centri di accoglienza e di affidamenti sine die di minori allontanati dalle famiglie d’origine. Un provvedimento che rafforza il sistema di garanzie e di vigilanza, assicurando il rispetto delle procedure e il superiore interesse del minore, come sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia”.
“Il testo – spiega Rossi – composto da tre articoli, modifica la legge 184 del 1983 e introduce due innovazioni centrali: l’istituzione del Registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio; la creazione del Registro dei minori collocati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario”.
“Due strumenti fondamentali – aggiunge Rossi – che consentiranno un monitoraggio tempestivo e puntuale del fenomeno degli affidi, evitando collocamenti impropri e rafforzando la tracciabilità dei percorsi di accoglienza. A questo si aggiunge l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza e sulle famiglie affidatarie, che potrà segnalare anomalie, promuovere ispezioni e garantire una vigilanza reale, non più solo formale”.
“È una riforma necessaria e concreta, che mette al centro il minore”, conclude Fabrizio Rossi.
