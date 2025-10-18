Close Menu
Comunicato stampa: Qigong e Benessere Tradizionale Cinese, seconda edizione. A Siracusa seminario intensivo con il Maestro Tao Qing Yu

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 *Qigong e Benessere Tradizionale Cinese, seconda edizione*
*A Siracusa seminario intensivo con il Maestro Tao Qing Yu*
*Siracusa, 18 ottobre 2025 –* Si è tenuto a Siracusa, nella splendida
cornice di *Ortigia*, il *secondo seminario intensivo di Qigong, *ispirato
ai principi del Benessere Tradizionale Cinese, un evento di grande valore
culturale e formativo promosso dal *Centro Siciliano di Benessere Naturale*,
con il supporto organizzativo e scientifico dell’*Accademia di Qigong e
Arti Marziali Interne di Siracusa*.
Direttore scientifico dell’evento, *Antonio Casciaro*, sociologo, scrittore
e ricercatore nel campo del dialogo interculturale e delle scienze
olistiche, già promotore di numerosi eventi internazionali dedicati alla
scienza dell’immagine e alla cultura del benessere naturale.
Il seminario si è configurato come un autentico spazio di apprendimento,
dove la saggezza orientale e la ricerca occidentale si sono incontrate per
promuovere la comprensione reciproca e la pace tra le culture.
Ospite d’onore e guida del seminario, il *Maestro cinese Tao Qing Yu*,
proveniente dalla provincia di Jiang Xi, nel Sud della Cina. Profondo
conoscitore della cultura taoista e buddista, il Maestro Tao è un esperto
di Zhineng Qigong e Tai Chi, discipline che trasmette con rigore e
sensibilità, unendo la tradizione antica alle esigenze contemporanee della
pratica del benessere.
Durante i quattro giorni di seminario, i partecipanti hanno potuto
immergersi in un percorso di pratica, meditazione e conoscenza, volto a
riscoprire l’armonia tra corpo, mente e respiro secondo i principi
millenari del *Qigong*.
L’iniziativa si conferma come un appuntamento di riferimento per quanti in
Sicilia e in Italia coltivano un interesse autentico verso le *arti del
benessere* e la filosofia del vivere in equilibrio con la natura e se
stessi.

