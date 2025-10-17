Campania, domani Durigon, Zinzi e Castiello a Napoli in visita presso Autorità portuale

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

Roma, 17 ott. – Domani, sabato 18 ottobre 2025, il vicesegretario della Lega Claudio Durigon sarà a Napoli insieme al deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi e la sottosegretario Pina Castiello per una visita presso l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Sarà l’occasione per fare il punto e ragionare insieme al neo commissario Eliseo Cuccaro sui progetti infrastrutturali più significativi per lo sviluppo interregionale, rafforzando così la sinergia tra Governo, con il lavoro che il ministro Salvini sta portando avanti al Mit, e l’ente presieduto da Cuccaro. 
Così in una nota la Segreteria regionale della Lega Campania.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

