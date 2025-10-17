(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Campania, domani Durigon, Zinzi e Castiello a Napoli in visita presso Autorità portuale
Roma, 17 ott. – Domani, sabato 18 ottobre 2025, il vicesegretario della Lega Claudio Durigon sarà a Napoli insieme al deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi e la sottosegretario Pina Castiello per una visita presso l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Sarà l’occasione per fare il punto e ragionare insieme al neo commissario Eliseo Cuccaro sui progetti infrastrutturali più significativi per lo sviluppo interregionale, rafforzando così la sinergia tra Governo, con il lavoro che il ministro Salvini sta portando avanti al Mit, e l’ente presieduto da Cuccaro.
Così in una nota la Segreteria regionale della Lega Campania.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier