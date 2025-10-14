(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Rai: Lega, scivolone al Tg3 su Italia-Israele. Italiani meritano chiarimenti
Roma, 14 ott. – “Vogliamo davvero sperare che la frase pronunciata in diretta al Tg3, in occasione della partita Italia-Israele, ‘l’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo’, sia stato uno scivolone mal interpretabile. Sappiamo che se parlassimo di una rete vagamente sospetta di simpatie governative, nessuno lascerebbe il beneficio del dubbio. Siamo però convinti che non si debba rispondere con la stessa moneta a chi, ogni giorno, fa propaganda usando i soldi dei contribuenti. In ogni caso, gli italiani meritano una spiegazione. Tra l’altro, mentre sulla TV pubblica venivano pronunciate queste parole a dir poco fuori luogo, un collega è stato ferito da dei facinorosi manifestanti. A lui tutta la nostra solidarietà”.
Così i parlamentari della Lega in Vigilanza RAI Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.
