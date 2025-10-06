(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 LOCATELLI: A UN ANNO DAL G7 IL PUNTO SULLE PRIORITA’ DELLA CARTA DI SOLFAGNANO
ROMA, 6 OTT – “La Carta di Solfagnano a un anno dal G7 – il punto sulle priorità” è il titolo dell’evento, organizzato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che si svolgerà giovedì 16 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 14.00 al Castello di Solfagnano, in provincia di Perugia.
“Esattamente un anno dopo la firma del documento finale del primo G7 della storia sui temi dell’inclusione e della disabilità – spiega Locatelli – faremo il punto sulle priorità e gli impegni portati avanti in questo anno: dall’inclusione lavorativa alla vita indipendente, dallo sport alla messa in sicurezza delle persone con disabilità in caso di terremoti, alluvioni o situazioni critiche ed emergenziali. Sarà l’occasione per rinnovare il nostro impegno e continuare a promuovere quel cambiamento, anche culturale, che è iniziato”.
