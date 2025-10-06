[Comune Palermo] Nona edizione del Ballarò Buskers Festival Internazionale delle Arti di Strada 2025″ – Ordinanza dell’ufficio Traffico.

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ ORDINARIA
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO
ORDINANZA N° 1423 del 02/10/2025
Responsabile del Procedimento: E.Q. Arch. Francesco Palazzo
Responsabile dell’istruttoria: f.to Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione veicolare in alcune vie del Quartiere Albergheria
in occasione della manifestazione denominata ” IX Ballarò Buskers Festival Internazionale delle Arti
di Strada 2025″ per i giorni 17, 18 e 19 ottobre 2025.
Il Responsabile E.Q.
Sport del Comune di Palermo con allegato programma della manifestazione denominata ” IX
Ballarò Buskers Festival 2025″ che si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2025;
Turismo e Sport del Comune di Palermo con allegato gli esiti con quanto stabilito nella
riunione svoltasi il 26 settembre 2025 presso Palazzo Zino;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
CONSIDERATO che, per quanto di competenza, sui luoghi non si ravvisano motivi ostativi
per attuare quanto richiesto;
RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione pedonale come di seguito
indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;
PROPONE
Venerdì 17 ottobre 2025 dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del 18/10/2025 e comunque fino a cessata
esigenza:
-Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura al transito veicolare dalle delle sotto
elencate vie e/o piazze:
VIA BENFRATELLI
VIA SALADINO
VIA SCARPARELLI
VIA G. M. PUGLIA
PIAZZA SANTA CHIARA
VIA PORTA DI CASTRO (da Piazza Ballarò a Vicolo Crivellaro)
VIA SAN NICOLÒ DI BARI ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA SAN NICOLÒ DI BARI ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA BARONIO MANFREDI
VIA TESAURO
VICOLO DELLA PIETÀ A PALAZZO REALE
VIA NUNZIO NASI
PIAZZA BALLARO’
VIA DEI BISCOTTARI (da Via Guido delle Colonne a Via Benfratelli)
Sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del 19/10/2025 e comunque fino a cessata
esigenza:
Segue O.D. n° 1423 del 02/10/2025
Domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del 20/10/2025 e comunque fino a cessata
esigenza:
-Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare nelle seguenti vie e
piazze:
VIA SALADINO
VIA M. PUGLIA
PIAZZA SANTA CHIARA
VIA BENFRATELLI
VIA DEI BISCOTTARI (da Via Guido delle Colonne a Via Benfratelli)
VIA PORTA DI CASTRO (da Piazza Ballarò a via Fratelli La Gumina)
VIA BARBIERI
VIA SAN NICOLO’ ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA SAN NICOLO’ ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA CASA PROFESSA
VIA CASA PROFESSA
VICOLO CASA PROFESSA
PIAZZA BRUNACCINI
PIAZZA ECCE HOMO
PIAZZA BALLARO’
VIA BALLARO’
VIA RUA FORMAGGI
VIA SCARPARELLI
PIAZZA BARONIO MANFREDI
VIA TESAURO
VICOLO DELLA PIETÀ A PALAZZO REALE
VIA NUNZIO NASI
PIAZZA CARMINE
VIA GIOVANNI NASO
VIA GIOVANNI GRASSO
Il Responsabile E.Q.
Firmato
Arch.
F.daPalazzo
Francesco Palazzo
Data: 02/10/2025
13:41:50 CEST
IL DIRIGENTE
– vista e condivisa la superiore proposta
– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.
ORDINA
Venerdì 17 ottobre 2025 dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del 18/10/2025 e comunque fino a cessata
esigenza:
-Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura al transito veicolare dalle delle sotto
elencate vie e/o piazze:
VIA BENFRATELLI
VIA SALADINO
VIA SCARPARELLI
VIA G. M. PUGLIA
PIAZZA SANTA CHIARA
VIA PORTA DI CASTRO (da Piazza Ballarò a Vicolo Crivellaro)
VIA SAN NICOLÒ DI BARI ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA SAN NICOLÒ DI BARI ALL’ALBERGHERIA
Segue O.D. n° 1423 del 02/10/2025
PIAZZA BARONIO MANFREDI
VIA TESAURO
VICOLO DELLA PIETÀ A PALAZZO REALE
VIA NUNZIO NASI
PIAZZA BALLARO’
VIA DEI BISCOTTARI (da Via Guido delle Colonne a Via Benfratelli)
Sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del 19/10/2025 e comunque fino a cessata
esigenza:
Domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del 20/10/2025 e comunque fino a cessata
esigenza:
-Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare nelle seguenti vie e
piazze:
VIA SALADINO
VIA M. PUGLIA
PIAZZA SANTA CHIARA
VIA BENFRATELLI
VIA DEI BISCOTTARI (da Via Guido delle Colonne a Via Benfratelli)
VIA PORTA DI CASTRO (da Piazza Ballarò a via Fratelli La Gumina)
VIA BARBIERI
VIA SAN NICOLO’ ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA SAN NICOLO’ ALL’ALBERGHERIA
PIAZZA CASA PROFESSA
VIA CASA PROFESSA
VICOLO CASA PROFESSA
PIAZZA BRUNACCINI
PIAZZA ECCE HOMO
PIAZZA BALLARO’
VIA BALLARO’
VIA RUA FORMAGGI
VIA SCARPARELLI
PIAZZA BARONIO MANFREDI
VIA TESAURO
VICOLO DELLA PIETÀ A PALAZZO REALE
VIA NUNZIO NASI
PIAZZA CARMINE
VIA GIOVANNI NASO
VIA GIOVANNI GRASSO
PRESENTE
ORDINANZA
COSTITUISCE
AUTORIZZAZIONE
ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED E’ SUBORDINATA AI PARERI DI
ALTRI ORGANI CHE HANNO TITOLO AD AUTORIZZARE LA MANIFESTAZIONE
(Prefettura, Questura, Sovrintendenza, BB.CC.AA., etc.) CHE POTRANNO RICHIEDERE
L’INSTALLAZIONE DI BARRIERE INVALICABILI O ALTRI DISPOSITIVI A
SALVAGUARDIA DEI PARTECIPANTI;
Gli Organizzatori avranno l’obbligo di osservare scrupolosamente nel rispetto della cittadinanza
l’orario di inizio della manifestazione nonché, quello previsto per la fine della stessa, inoltre, dovranno
osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le
manifestazioni su strada, allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, ed il
rispetto delle normative del Codice della Strada delle cui inadempienze saranno direttamente
responsabili.
Gli Organizzatori provvederanno al transennamento dell’area interessata dalla manifestazione
circoscrivendola e vigilando con personale proprio tutti i varchi d’accesso all’area preclusa al transito
pedonale.
Segue O.D. n° 1423 del 02/10/2025
Ai mezzi pubblici di trasporto, A.M.A.T. ed ai mezzi di trasporto extraurbano, di provvedere
alla modifica ove necessario dei percorsi delle linee di trasporto pubblico ed extraurbano
durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie
interessate.
Inoltre, per interventi di competenza della Polizia Municipale, ai sensi del regolamento sui servizi resi
a pagamento dalla Polizia Municipale in favore di terzi, giusta D.C.C. N. 58 del 02/05/2023,
l’Organizzazione provvederà a contattare direttamente la stessa per quantificare i corrispettivi dei
servizi richiesti.
