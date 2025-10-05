Close Menu
Trending
domenica 5 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Il Partito Verde del Regno Unito sostiene la mozione per “abolire i proprietari terrieri”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Londra
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

Il Partito Verde del Regno Unito ha approvato una mozione per “abolire i proprietari terrieri” durante la conferenza nazionale tenutasi a Bournemouth, segnando una svolta ideologica radicale nel suo programma politico. L’obiettivo dichiarato è quello di eliminare il latifondismo privato e incentivare la proprietà statale degli immobili, nel tentativo di attrarre gli elettori progressisti e disillusi dal Partito Laburista.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la mozione afferma che “il settore degli affitti privati ha fallito” e rappresenta “un veicolo per l’estrazione di ricchezza” che trasferisce risorse “dagli affittuari alla classe dei proprietari”. Il testo aggiunge:

“Il Partito Verde ritiene che l’esistenza di proprietari privati non aggiunga alcun valore positivo all’economia o alla società, e che il rapporto tra proprietario e inquilino sia intrinsecamente estrattivo e sfruttatore.”

Tra le proposte correlate figurano l’abolizione dei mutui buy-to-let, l’introduzione di una tassa sul valore dei terreni, una tassa previdenziale sugli affitti privati, un doppio prelievo sulle proprietà vuote e nuove imposte per i proprietari che affittano su piattaforme come Airbnb.

Parallelamente, il leader del partito Zack Polanski ha rilanciato l’idea della legalizzazione di tutte le droghe, comprese quelle di classe A come eroina e crack, sostenendo che “la guerra alla droga è fallita” e che la questione dovrebbe essere gestita da esperti di salute pubblica, non da politici.

Il vice leader Mothin Ali, invece, ha chiesto l’abolizione del programma antiterrorismo Prevent, ritenuto “discriminatorio nei confronti dei musulmani”, affermando che il partito intende liberarsi dell’immagine di formazione “monotematica” incentrata solo sull’ambiente.

Nonostante le posizioni controverse, i sondaggi sembrano premiare la nuova strategia dei Verdi: secondo YouGov, il partito ha raggiunto il 17% di gradimento, superando i laburisti (16%). Nella Londra multiculturale, il sostegno è ancora più marcato, con il 27% degli elettori che guarda con favore ai Verdi, contro il 20% ai laburisti.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl