Mondiale di Formula Kite: Pianosi in finale col “match point”, ma Maeder c’è | Comunicato Stampa 4 ottobre

###**Mondiale di Formula Kite: Pianosi in finale col “match point”, ma Maeder c’è**
***L’azzurro a una vittoria dal titolo, mentre i rivali per l’oro iridato dovranno aggiudicarsi due regate. Donne: Kampman veleggia da favorita, anche Nolot direttamente in finale (domani a Quartu Sant’Elena). Gli organizzatori: “Venite in spiaggia, è uno spettacolo”***
L’azzurro **Riccardo Pianosi** si qualifica con il miglior punteggio alla finale del **Campionato del Mondo di Formula Kite**. Gli basterà vincere una regata della Final Race per laurearsi campione del mondo. Direttamente all’atto finale (a quattro) anche l’iridato **Maximilian Maeder**, chiamato a rimontare il “match point” conquistato dal quartese d’adozione. Alla Final Race femminile vanno l’olandese **Jessie Kampman**, con una vittoria già in “tasca”, e la francese **Lauriane Nolot**. Questi i responsi principali del Day-5 del **Sardinia Grand Slam**, dedicato alle ultime regate delle Final Series maschili e delle Opening Series femminili, sabato **4 ottobre** a **Quartu Sant’Elena**(CA). **Domenica 5**sono in programma le Medal Series.
**IN SEMIFINALE STRAGIOTTI E VODISEK, MARX CHIUDE 21° **
Arrivato alla giornata decisiva di Final Series al comando, Pianosi ha consolidato la leadership nella seconda e nella terza regata di giornata (F6 e F7), entrambe vinte, per poi gestire abilmente l’ultima regata, conclusa al quarto posto per **39.0** punti complessivi. Dimenticato il venerdì negativa e assorbito l’incidente in F6, un redivivo Maeder è invece riuscito a scavalcare sia un **Toni Vodisek**in giornata negativa sia lo svizzero**Gian Stragiotti**, che a metà pomeriggio era rientrato in partita anche per il match point finale. Il singaporiano ha chiuso a**43.0** e, come Pianosi, entrerà nella Medal Series direttamente dalla finale, in cerca di rimonta. Partiranno dalla semifinale sia Stragiotti (50.0), sia Vodisek (81.0).
La Medal Series inizierà con la Quarter Final Race cui si sono qualificati **Benoit Gomez**, vincitore dell’ultima regata delle Final oggi,**Vojtech Koska** che era risalito in “zona-semifinale” dopo la F6, il polacco**Jan Marciniak**e il tedesco **Jan Matthis Voester**. Ci sono tuttavia proteste in corso per alcuni incidenti occorsi oggi, che potrebbero modificare la griglia dei Quarter Final Race maschile.
L’altro italiano approdato alla Final Series, Flavio Marx, ha concluso 21°.
**DONNE: A KAMPMAN MANCA SOLO LA “CILIEGINA” **
Percorso quasi netto, oggi, per Jessie Kampman: tre vittorie e un secondo posto, che le fanno chiudere le Opening Series con il punteggio di **24.0**. L’olandese, vincitrice del Sardinia Grand Slam 2024 a Cagliari, ha dato prova di estrema solidità in tutte e cinque le giornate di gara affrontate sinora. Lodevole per costanza, alle sue spalle, il percorso dell’ex connazionale Lauriane Nolot che, in 18 regate, è uscita soltanto tre volte dalla Top 5 incluso un UFD. E ieri è andata in crescendo: quinta, terza, seconda, prima, per **51.0** punti totali.
Dietro le due finaliste si sono confermate la svizzera **Elena Lengwiler**(79.0), che ha anche vinto la sua terza regata del Sardinia Grand Slam 2025, e la britannica **Lily Young** (80.0). Attenderanno in semifinale le due migliori classificate di un quarto di finale ad alto indice di nobiltà con l’australiana **Breiana Whitehead**(84.0), l’olimpionica britannica **Ellie Aldridge** (86.0), la pluricampionessa mondiale **Daniela Moroz** (94.0) e la turca **Derin Atakan** (98.0).
**L’ORGANIZZAZIONE**
Organizzato da**GLEsport** con la collaborazione tecnico sportiva di **Chia Wind Club**, il **Sardinia Grand Slam**si disputa sotto l’egida di **World Sailing** (la Federazione Internazionale della Vela) e IKA (la Federazione internazionale di Kiteboarding), oltre alla **FIV – Federazione Italiana Vela**. Manifestazione promossa dalla **Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,** il Sardinia Grand Slam si avvale anche del contributo e del patrocinio del **Comune di Quartu Sant’Elena**. Partner del Sardinia Grand Slam sono **Playcar** e **USE.**
“*Quartu domani vivrà un’altra grande giornata sportiva di livello mondiale* – commenta **Gian Domenico Nieddu**, responsabile del comitato organizzatore – *e peraltro il maxi-schermo posizionato sulla spiaggia, all’interno del Village, trasmetterà ancora le immagini in diretta. Invitiamo tutti a raggiungerci allo stabilimento Blue Sky sin da metà mattinata e scoprire da vicino questa disciplina olimpica, vivere le emozioni accanto agli atleti*”.
**IL PROGRAMMA DELLE MEDAL SERIES E IL LIVE STREAMING**
