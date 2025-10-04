Badminton: Quattro finali e una medaglia di Bronzo, azzurri protagonisti agli European Para Badminton Championships

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 [image: image.jpeg]
*Quattro finali e una medaglia di Bronzo, azzurri protagonisti agli
European Para Badminton Championships*
Azzurri protagonisti ai Campionati Europei di Para Badminton in Turchia con
ben 4 finali conquistate e una medaglia di bronzo già al collo.
Tre le finali conquistate da Yuri Ferrigno che domani avrà tre occasioni
per salire sul gradino più alto del podio a livello continentale.
L’azzurro oggi è stato perfetto nel singolare maschile superando il
francese Toupe in due set (21-11; 21-12) e domani nella sfida annunciata
alla vigilia affronterà lo spagnolo Motero, testa di serie numero due del
tabellone.
La seconda finale è arrivata nel doppio maschile dove in coppia con lo
svizzero Luca Olgiati, Ferrigno ha sconfitto nettamente in due set (21-4;
21-7) l’ucraino Harmash e il ceco Sykora. In finale domani ad attendere
Ferrigno ci saranno i francesi Jakobs e Toupe.
Vittoria importante infine nel doppio misto dove Ferrigno insieme alla
svizzera Ilaria Olgiati, ha regolato sempre in due set (21-11; 21-4) le
teste di serie numero uno del seeding, l’inglese Follett e la francese
Maurel. Domani Ferrigno in finale se la dovrà vedere con i belgi Van Der
Kelen e Man-Kei To.
La finale conquistata da Rosa De Marco è arrivata nel doppio femminile
insieme alla bulgara Ivanova, con la quale è riuscita a superare le ucraine
Kozyna e Redka in due facili set (21-9; 21-8). Domani la coppia troverà in
finale la francese Boigeol e la norvegese Sagoy.
De Marco è stata vicina ala finale anche nel singolare femminile dove si è
dovuta accontentare della medaglia di bronzo dopo essere stata superata in
semifinale dalla portoghese Monteiro. Il match è stato per ampi tratti in
equilibrio e si è deciso soltanto al terzo parziale (21-14; 18-21; 21-12).
Link del Torneo:
https://bwfbadminton.com/tournament/5483/victor-european-para-badminton-championships-2025-tournament-with-classification/
Seguite in live tutti i match:
https://www.youtube.com/c/TÜRKİYEBADMİNTONFEDERASYONUTBF/streams
