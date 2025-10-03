Scirocco amaro per Maeder, Pianosi leader del Mondiale | Comunicato Stampa 3 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2025

###**Scirocco amaro per Maeder, Pianosi leader del Mondiale**

***Nella prima giornata delle Final Series, l’italiano vola al comando approfittando della giornata-no dell’iridato uscente. Donne: dietro Kampman e Nolot, copertina per Young e Lengwiler***

La giornata che non ti aspetti, nel mare di Quartu Sant’Elena. **Max Maeder** sente odore di… “kriptonite” nello scirocco, sveste i panni di Superman e scivola dal primo al quarto posto, **Riccardo Pianosi**ne approfitta e si regala il primato solitario, mentre alle sue spalle **Toni Vodisek** aggancia **Gian Stragiotti**. Intanto, fra le donne,**Lily Young** ed **Elena Lengwiler** scavalcano olimpioniche (Aldridge), sei volte iridate (Moroz) e medagliate mondiali (Whitehead) e salgono al terzo e al quarto posto dietro **Jessie Kampman** e **Lauriane Nolot**. È stato un venerdì **3 ottobre**da impazzire, nelle acque antistanti lo stabilimento **Blue Sky di Quartu Sant’Elena**, dov’è in corso il nono**Sardinia Grand Slam**, **Campionato del Mondo di Formula Kite**.

**VODISEK E STRAGIOTTI NEGLI “SPECCHIETTI”, BRAVO VOESTER**

Pianosi ha concluso da leader una giornata difficile, caratterizzata da vento da Sud fra i 12 e i 18 nodi e da un’interruzione legata a un temporaneo ingresso del maestrale. L’unico a entrare in Top 10 in tutte e quattro le regate della **Gold Flight**(i primi 25 delle Qualifying Series) è stato il tedesco **Jan Matthis Voester**, risalito al settimo posto.**Pianosi** è partito con un 12esimo posto, poi diventato “scarto”, si è riscattato vincendo la regata F2, poi ha collezionato un ottavo e un terzo posto. Ora guida la Gold Flight con**23.0 punti**.

Dietro di lui una vittoria ciascuno per lo sloveno Vodisek, argento olimpico, e lo svizzero Stragiotti, iridato U21, ora appaiati a **31.0**. Un terzo posto e tre delusioni invece per Maeder: **giornata nera** per il campione in carica, che nelle prime tre giornate si era preso 10 vittorie e un secondo posto. Ci sarà da divertirsi anche nella lotta per i piazzamenti dal quinto all’ottavo, attualmente occupati da **Vojtech Koska**, **Benoit Gomez**, Voeckler e **Sam Dickinson**.

**DONNE, YOUNG E LENGWILER SUPER: “GIORNATA TOSTA, MA CHE FELICITÀ”**

In campo femminile Jessie Kampman continua a comandare (**19.0 punti**) e si candida a qualificarsi alla Grand Final di domenica con due match point. Dietro di lei, una solida Lauriane Nolot (**38.0**) promette battaglia sportiva fino alla fine. Alle loro spalle non ci sono certezze. La giornata poco felice di **Breiana Whitehead** e **Daniela Moroz** e il passaggio a vuoto dell’olimpionica **Ellie Aldridge** in gara-13 spediscono in zona podio un’altra anglofona, la britannica Lily Young (**55.0**).

“*Sono molto felice di come sia andata la giornata di oggi*- racconta Lily Young – *le condizioni del vento erano migliori rispetto ai giorni scorsi, anche se in alcuni momenti sembrava una condizione caotica. Sono contenta di essere riuscita ad essere costante oggi, sono riuscita a tenere maggior controllo e continuità. Non ho vinto nessuna prova, ci ma nel complesso sono soddisfatta*”. Per la kiter britannica è la quarta volta in Sardegna: “*Questo campo di regata è molto intenso e piuttosto impegnativo. Ogni giorno bisogna presentarsi con la mente e il corpo resettati, pronti a tutto, perché qui non sai mai cosa ti aspetta, ed è proprio questo che lo rende così difficile. Ogni giorno ci attendono sempre nuove sfide*”.

MVP di giornata, mutuando un acronimo da altre discipline, è stata l’elvetica **Elena Lengwiler**(57.0), risalita al quarto posto grazie a un primo, un secondo e due terzi posti. “*Era importante soprattutto riuscire a fare risultati costanti, credo quindi di essere entrata con la mentalità giusta per portare a casa una giornata solida*” spiega Elena Lengwiler. Che poi racconta le condizioni meteo di oggi: “*Il vento è stato davvero impegnativo, molto instabile e rafficato. Le regate sono state intense, la flotta era sempre compatta e si lottava su tutto il percorso. Mi è piaciuto. Sono felice*”.

**LA GIORNATA DI DOMANI**

Conclusa la prima giornata di Final Series, domani le sfide si faranno sempre più serrate, infatti, solo otto uomini e altrettante donne entreranno nelle **Medal Series** per portare a compimento la volata finale di questi Formula Kite World Championships. La giornata di domani, sabato 4 ottobre, sarà caratterizzata nuovamente da venti occidentali superiori ai 12 nodi. L’inizio delle regate è previsto per le **14:15**, salvo posticipi legati alle condizioni meteo.

**LIVE STREAMING**

**Sabato 4 e domenica 5 ottobre,** le immagini del Campionato del Mondo Formula Kite saranno trasmesse **live in streaming** sulle piattaforme Facebook e YouTube dell’evento e di IKA, l’associazione internazionale di kiteboarding. L’evento sarà visibile in tutto il mondo, con servizi e speciali dedicati. Sono previsti, inoltre, highlights a fine giornata, diffusi sulle piattaforme Facebook e YouTube dell’evento e di IKA.

**PICCOLI GIORNALISTI (SPORTIVI) CRESCONO**

Durante la mattina una classe dell’**istituto sportivo Porcu Satta di Quartu Sant’Elena** ha fatto visita al Sardinia Grand Slam. Ad accogliere gli studenti e i docenti sono stati l’allenatore **Simone Vannucci** e **Gian Marco Togni**, coach del Team Italia. I tecnici hanno fatto conoscere da vicino la disciplina del kite foil, i ragazzi e le ragazze sono stati molto curiosi e sul finire della mattina il loro entusiasmo li ha portati a porre tante domande ai tecnici italiani ma anche agli atleti Daniela Moroz, Gian Andrea Stragiotti, Toni Vodisek, **Giuseppe Paolillo**e**Julio Houze**. Gli studenti hanno avuto modo di mettere alla prova le loro conoscenze in inglese (e c’è stato chi ha posto domande in tedesco) e scoprire così altri dettagli dai protagonisti della Formula Kite World Championships. Alla visita ha partecipato anche l’Assessora allo Sport del Comune di Quartu Sant’Elena, **Cinzia Carta**.

**L’ORGANIZZAZIONE**

Organizzato da**GLEsport** con la collaborazione tecnico sportiva di **Chia Wind Club**, il **Sardinia Grand Slam**si disputa sotto l’egida di **World Sailing** (la Federazione Internazionale della Vela) e IKA (la Federazione internazionale di Kiteboarding), oltre alla **FIV – Federazione Italiana Vela**. Manifestazione promossa dalla **Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,** il Sardinia Grand Slam si avvale anche del contributo e del patrocinio del **Comune di Quartu Sant’Elena**. Partner del Sardinia Grand Slam sono **Playcar** e **USE.**

*Quartu Sant’Elena (Ca), 3 ottobre 2025*

***Foto:** 1) Tutta la grinta di Riccardo Pianosi, nuovo leader del Mondiale a Quartu Sant’Elena; 2) Giornata difficile per il campione uscente Max Maeder; 3) Da destra, Toni Vodisek e Cameron Maramenides; 4) Da sinistra: Elena Lengwiler, Jessie Kampman e Lauriane Nolot; 5) Lily Young, risalita in terza posizione; 6) Un incrocio di vele nella difficile quarta giornata del Mondiale; 7) Lo spettacolo dei kite nel Golfo di Cagliari (Credits IKA Media / Robert Hajduk); 8) Gli studenti dell’istituto sportivo Porcu-Satta incontrano il Team Italia (Credits Sardinia Grand Slam Press Office). **L’utilizzo gratuito a scopi editoriali è consentito con menzione dei credits. Clicca sulle immagini per scaricarle in alta risoluzione.***

[ TUTTI I RISULTATI](https://kiteclasses.org/2025worlds)

[ IL PROGRAMMA](https://www.sardiniagrandslam.com/it/programma-2025/)

[ CONTENT POOLSARDINIA GRAND SLAM](https://www.sardiniagrandslam.com/it/ufficio-stampa/)

[ VISITA IL SITO UFFICIALE](http://www.sardiniagrandslam.com)

