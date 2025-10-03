Close Menu
NOTA FARNESINA – [Israele, terminata visita consolare ai fermati della Flottilla. La Farnesina chiede di migliorare le condizioni di detenzione]

Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 NOTA FARNESINA.
Israele, terminata visita consolare ai fermati della Flottilla. La Farnesina chiede di migliorare le condizioni di detenzione
E’ terminata dopo molte ore la visita consolare dell’Ambasciata d’Italia in Israele ai cittadini italiani fermati sulla Flottilla. Il team consolare ha potuto incontrare tutti i fermati, che stanno bene anche se sono provati da un mese trascorso in mare e dai due giorni di profondo stress in coincidenza con l’operazione militare contro le barche.
Il team consolare ha segnalato che nel carcere le condizioni detentive sono particolarmente disagevoli. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato quindi istruzioni all’ambasciata di chiedere tramite il ministero degli Esteri israeliano una verifica e un miglioramento delle condizioni di detenzione. L’ambasciata d’Italia inoltre sta operando per accelerare le pratiche di espulsione, che saranno particolarmente veloci soprattutto per i connazionali che hanno deciso di firmare il foglio di via proposto dalle autorità israeliane.

