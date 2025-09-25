Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) TAGLIAMENTO. HONSELL (OPEN): UE ARGINI INSIPIENZA DI REGIONE FVG

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 (ACON) Trieste, 25 set – “Oggi a Bruxelles nella Commissione
Ambiente del Parlamento europeo sono state discusse le mozioni
che avevano proposto i comitati a difesa del Tagliamento. L’esito
? stato quello di procedere con l’iter verso una
presa di posizione del Parlamento stesso”.
Cos?, in una nota, Furio Honsell, esponente di Open Sinistra Fvg
in Consiglio regionale.
“Le mozioni – spiega Honsell – hanno l’obiettivo di difendere il
Tagliamento dalle inutili e faraoniche opere di sbarramento per
le quali la Regione ha gi? stanziato le risorse. In particolare
la mozione presentata dal Comitato per la difesa del Friuli
rurale, pone l’accento sul fatto che solamente soluzioni basate
sulla natura possono mitigare eventi come quelli che la Regione
vorrebbe, invece, scongiurare con opere e manufatti giganteschi.
Anzi, proprio le opere previste dalla Regione, rischiano di
aggravare le alluvioni”.
“Su questo punto – evidenzia il consigliere regionale – anche
l’Ue ha espresso lo stesso principio nella Nature Restoration
Law, sottolineando l’urgenza di togliere sbarramenti ai fiumi e
di non costruirne assolutamente di nuovi come vorrebbe, invece,
fare la Regione”.
“Come Open Sinistra Fvg – conclude Honsell – abbiamo sempre
sostenuto queste petizioni e auspichiamo che almeno l’Europa,
sollecitata dalla sapienza collettiva espressa dai comitati,
possa arginare l’insipienza della Regione”.
ACON/COM/sm
251815 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl