(ACON) TAGLIAMENTO. HONSELL (OPEN): UE ARGINI INSIPIENZA DI REGIONE FVG

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 (ACON) Trieste, 25 set – “Oggi a Bruxelles nella Commissione
Ambiente del Parlamento europeo sono state discusse le mozioni
che avevano proposto i comitati a difesa del Tagliamento. L’esito
? stato quello di procedere con l’iter verso una
presa di posizione del Parlamento stesso”.
Cos?, in una nota, Furio Honsell, esponente di Open Sinistra Fvg
in Consiglio regionale.
“Le mozioni – spiega Honsell – hanno l’obiettivo di difendere il
Tagliamento dalle inutili e faraoniche opere di sbarramento per
le quali la Regione ha gi? stanziato le risorse. In particolare
la mozione presentata dal Comitato per la difesa del Friuli
rurale, pone l’accento sul fatto che solamente soluzioni basate
sulla natura possono mitigare eventi come quelli che la Regione
vorrebbe, invece, scongiurare con opere e manufatti giganteschi.
Anzi, proprio le opere previste dalla Regione, rischiano di
aggravare le alluvioni”.
“Su questo punto – evidenzia il consigliere regionale – anche
l’Ue ha espresso lo stesso principio nella Nature Restoration
Law, sottolineando l’urgenza di togliere sbarramenti ai fiumi e
di non costruirne assolutamente di nuovi come vorrebbe, invece,
fare la Regione”.
“Come Open Sinistra Fvg – conclude Honsell – abbiamo sempre
sostenuto queste petizioni e auspichiamo che almeno l’Europa,
sollecitata dalla sapienza collettiva espressa dai comitati,
possa arginare l’insipienza della Regione”.
ACON/COM/sm
251815 SET 25
(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 (ACON) Trieste, 25 set – “Oggi a Bruxelles nella Commissione