IL MINISTRO SALVINI NELLE MARCHEVisita al cantiere dedicato al raddoppio della tratta Orte–Falconara

Giornata importante per le Marche con la visita al cantiere RFI di località Genga – Lotto 2, dedicato al raddoppio della tratta ferroviaria Orte–Falconara, alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del segretario regionale della Lega Marche, Giorgia Latini.
La linea Orte–Falconara è di fondamentale importanza perché integra la direttrice ferroviaria Roma–Ancona, collegando la costa adriatica con quella tirrenica attraverso l’innesto sulla Bologna–Ancona–Pescara–Otranto e, in prospettiva, con la futura Alta Velocità Adriatica e l’Alta Velocità Milano–Roma tramite lo snodo di Orte.
Realizzata ai tempi di Papa Pio IX dallo Stato della Chiesa, la linea è stata trascurata per decenni: ancora oggi 171 chilometri dei 292 complessivi rimangono a binario unico, nel tracciato storico. Le ridotte sagome delle gallerie impediscono il transito dei carri merci porta-container, ostacolando il trasporto intermodale e penalizzando il porto di Ancona. Anche i tempi di percorrenza dei passeggeri risultano elevati a causa degli incroci, rendendo il treno poco competitivo rispetto all’automobile e agli autobus nel collegamento con Roma, e contribuendo così all’isolamento della regione Marche.
Ora con i cantieri del lotto 2 (Serra San Quirico-Genga) il raddoppio è finalmente proseguito ed è anche prevista la cantierizzazione del lotto 1 e 3 (PM 228 Fabriano-Genga) e lotto 3 (Castelplanio-Serra San Quirico). È in corso anche il cantiere relativo al raddoppio tra Fabriano PM 228 ed Albacina, tratto della linea particolarmente critico a causa degli incroci con la linea regionale Fabriano-Civitanova con cui condivide il semplice binario.
Durante la visita è stato ricordato anche il cantiere riattivato per il completamento della Statale 76 – Quadrilatero, bloccato da sette anni e prossimo alla conclusione entro pochi mesi.
«Mai visti tanti cantieri ferroviari qui dai tempi di Pio IX – afferma il segretario Giorgia Latini -. Rimane da avviare il raddoppio tra Terni e Spoleto e tra Foligno e Fabriano, tutto in territorio umbro. Una volta completata finalmente si potrà viaggiare ad elevate velocità tra Medio Adriatico e Roma. Il lavoro del Governo e del Ministro Salvini sta dando alle Marche ciò che aspettavano da troppo tempo: infrastrutture moderne e strategiche che garantiscono collegamenti veloci ed efficienti, fondamentali per cittadini, imprese e territori».