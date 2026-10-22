Domani la presentazione del progetto “Crescere Senza Violenza

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 12 al Municipio di Mestre, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Crescere Senza Violenza", promosso dal Comune di Venezia e gestito dalla Cooperativa La Esse.
L'iniziativa, della durata di tre anni, coinvolgerà scuole, realtà sportive, enti del Terzo settore e operatori socio-sanitari dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.
L'iniziativa sarà illustrata dall'assessore alla Coesione sociale e Politiche giovanili, Ermelinda Damiano, e dai rappresentanti delle associazioni e delle realtà coinvolte.
Venezia, 21 ottobre 2026
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