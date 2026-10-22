Codice giallo per vento e mareggiate fino alle ore 8 di domani, giovedì 22 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - La Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità in corso
Possibilità di rovesci, temporali e occasionali colpi di vento e grandinate.
L'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:
Come comportarsi in caso di forte vento
• fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta;
• limitare le attività all'aperto e gli spostamenti;
• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti;
Come comportarsi in caso di forti mareggiate
• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;
• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;
• balneazione vietata;
• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale;
Come comportarsi in caso di forti piogge
• evitare l'attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell'acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
• prestare attenzione a percorrere le strade dove l'acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, e sopra ponti e passerelle;
• porre barriere per evitare che l'acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.