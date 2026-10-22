Mastella: “Invito a ragionevolezza in acquisti e spostamenti, declino ceto medio e venir meno degli equilibri sociali sono energenze istituzionali

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Dichiarazioni del Sindaco
"Ho avuto diversi dialoghi istituzionali e contatti con numerosi cittadini: la protesta dell'autotrasporto è tutt'altro che irragionevole. La situazione sociale ed economica tocca punte drammatiche, tra l'inflazione in ascesa irrefrenabile da mesi e aumenti esponenziali delle materie prime che riducono, o azzerano, i margini di profitto lungo tutta la catena produttiva.
Auspico che il Governo intervenga con decisione, perché servono misure urgenti, da concordare in sede Ue e mettere a terra rapidamente. Sindaci ed enti locali assistono, con armi spuntate, pochissime risorse economiche e inesistenti margini d'intervento reale, al declino del ceto medio e al venire meno degli equilibri sociali. E' il tema centrale del dibattito pubblico anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma con gli scaffali vuoti e il rischio che tale restino anche i frigoriferi prima della polemica politica serve la massima collaborazione interistituzionale per alleviare i disagi per le famiglie", conclude Mastella.