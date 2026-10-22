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Basilicata

Cordoglio di Bardi per la scomparsa del col. Sorrentino

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - AGR Basilicata

Ottobre 21, 2026
Il Presidente della Regione ha conosciuto la vittima dell'incidente accaduto in provincia di Bologna quando era generale della Guardia di Finanza. "La mia vicinanza alla famiglia di Marco e ai militari rimasti feriti, ai quali auguro una pronta e completa guarigione".

"Avendo dedicato una vita intera alla Guardia di Finanza nel ruolo di Generale ho avuto il privilegio di conoscere personalmente il Colonnello Sorrentino e i militari rimasti feriti nello stesso tragico incidente. Conoscevo bene l'alto valore umano, la dedizione al dovere e il profondo senso delle Istituzioni che hanno sempre contraddistinto l'operato del Colonnello, servitore dello Stato esemplare e collega stimato". È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, in riferimento alla scomparsa del Colonnello delle fiamme gialle, Marco Sorrentino, deceduto a causa di un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Bologna.
"Rivolgo ai familiari di Marco il più sentito abbraccio, unitamente alla gratitudine per il servizio reso al Paese. La mia vicinanza va anche ai militari rimasti feriti, ai quali auguro con tutto il cuore una pronta e completa guarigione, ed all'intera famiglia della Guardia di Finanza in questo momento di così grande sofferenza".

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