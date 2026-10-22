[Comune Palermo] Polizia Municipale, al via la 62ª edizione dei Corsi di educazione stradale nelle scuole cittadine

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - dall'Ufficio Educazione Stradale della Polizia Municipale di Palermo e
rivolti alle scuole cittadine di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
I contenuti, le novità e il calendario delle attività sono stati presentati
conferenza stampa alla quale hanno partecipato, per il Comune di Palermo,
gli assessori Dario Falzone, Aristide Tamajo, Mimma Calabrò e Antonio Rini,
e la responsabile dell'Ufficio Corsi di Educazione Stradale, l'ispettrice
capo Rosa Mazzamuto.
All'incontro hanno preso parte numerose autorità civili e militari, insieme
ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti coinvolti nel progetto.
Presenti anche la madrina della manifestazione, la procuratrice della
Repubblica presso il tribunale per i minori, Claudia Caramanna, e il
sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, maestro Marco
Betta.
Con la nuova edizione dei corsi, la Polizia Municipale rinnova il proprio
impegno nella diffusione dell'educazione stradale tra le giovani
generazioni, valorizzando la prevenzione, la formazione e la
responsabilizzazione individuale quali strumenti fondamentali per la
sicurezza di tutti gli utenti della strada. L'iniziativa si conferma
un'importante occasione di collaborazione con il mondo della scuola e di
sostegno all'attività educativa dei docenti. Attraverso incontri,
laboratori, metodologie didattiche innovative e approfondimenti in materia
di infortunistica stradale, Codice della strada, primo soccorso e Basic
Life Support (BLS), i corsi mirano a promuovere comportamenti responsabili
e una mobilità più sicura, contribuendo alla diffusione di una cultura
della strada intesa come spazio pubblico condiviso, fondato sul rispetto
reciproco e sulla tutela del bene comune.
coinvolgimento di professionisti di diversi ambiti, tra cui medici,
avvocati e psicologi e, quest'anno, anche motociclisti esperti che
illustreranno ai ragazzi l'uso corretto del casco e dell'abbigliamento
protettivo, ma anche l'importanza delle regole e della collaborazione tra
motociclisti. Particolare rilievo sarà riservato alle testimonianze di
persone sopravvissute a gravi incidenti stradali, con l'obiettivo di
sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi alla circolazione e
sull'importanza di adottare condotte corrette e consapevoli.
Tra gli appuntamenti in calendario figurano anche il rinnovo delle attività
formative all'interno dell'Istituto penale per minorenni Malaspina e le
iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale in memoria
delle vittime della strada, prevista nel mese di novembre. Proseguiranno
anche le collaborazioni con Lions e Rotary per le giornate di formazione,
gli incontri di sensibilizzazione realizzati con l'Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE), nell'ambito dei
percorsi di messa alla prova e la collaborazione tra Assessorati Pubblica
istruzione e Mobilità sostenibile e CnR.
Numerose le novità previste per questa edizione. In primavera saranno
organizzate giornate interattive nei giardini della città, mentre il
programma si estenderà anche alle scuole dell'infanzia, con attività
dedicate ai più piccoli. Si consolida, infine, la collaborazione con INAIL
attraverso il progetto "To School", rivolto agli studenti delle scuole
primarie e dedicato alla promozione di corrette abitudini nell'utilizzo
dello zaino e di una postura adeguata.
Al seguente link, brochure con il calendario dei corsi e dichiarazioni del
sindaco Roberto Lagalla, degli assessori Aristide Tamajo e Dario Falzone, e
del comandante Angelo Colucciello: