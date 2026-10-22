[Comune Palermo] Polizia Municipale, al via la 62ª edizione dei Corsi di educazione stradale nelle scuole cittadine

dall'Ufficio Educazione Stradale della Polizia Municipale di Palermo e

rivolti alle scuole cittadine di ogni ordine e grado per l'anno scolastico

I contenuti, le novità e il calendario delle attività sono stati presentati

conferenza stampa alla quale hanno partecipato, per il Comune di Palermo,

gli assessori Dario Falzone, Aristide Tamajo, Mimma Calabrò e Antonio Rini,

e la responsabile dell'Ufficio Corsi di Educazione Stradale, l'ispettrice

capo Rosa Mazzamuto.

All'incontro hanno preso parte numerose autorità civili e militari, insieme

ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti coinvolti nel progetto.

Presenti anche la madrina della manifestazione, la procuratrice della

Repubblica presso il tribunale per i minori, Claudia Caramanna, e il

sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, maestro Marco

Betta.

Con la nuova edizione dei corsi, la Polizia Municipale rinnova il proprio

impegno nella diffusione dell'educazione stradale tra le giovani

generazioni, valorizzando la prevenzione, la formazione e la

responsabilizzazione individuale quali strumenti fondamentali per la

sicurezza di tutti gli utenti della strada. L'iniziativa si conferma

un'importante occasione di collaborazione con il mondo della scuola e di

sostegno all'attività educativa dei docenti. Attraverso incontri,

laboratori, metodologie didattiche innovative e approfondimenti in materia

di infortunistica stradale, Codice della strada, primo soccorso e Basic

Life Support (BLS), i corsi mirano a promuovere comportamenti responsabili

e una mobilità più sicura, contribuendo alla diffusione di una cultura

della strada intesa come spazio pubblico condiviso, fondato sul rispetto

reciproco e sulla tutela del bene comune.

coinvolgimento di professionisti di diversi ambiti, tra cui medici,

avvocati e psicologi e, quest'anno, anche motociclisti esperti che

illustreranno ai ragazzi l'uso corretto del casco e dell'abbigliamento

protettivo, ma anche l'importanza delle regole e della collaborazione tra

motociclisti. Particolare rilievo sarà riservato alle testimonianze di

persone sopravvissute a gravi incidenti stradali, con l'obiettivo di

sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi alla circolazione e

sull'importanza di adottare condotte corrette e consapevoli.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano anche il rinnovo delle attività

formative all'interno dell'Istituto penale per minorenni Malaspina e le

iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale in memoria

delle vittime della strada, prevista nel mese di novembre. Proseguiranno

anche le collaborazioni con Lions e Rotary per le giornate di formazione,

gli incontri di sensibilizzazione realizzati con l'Ufficio

interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE), nell'ambito dei

percorsi di messa alla prova e la collaborazione tra Assessorati Pubblica

istruzione e Mobilità sostenibile e CnR.

Numerose le novità previste per questa edizione. In primavera saranno

organizzate giornate interattive nei giardini della città, mentre il

programma si estenderà anche alle scuole dell'infanzia, con attività

dedicate ai più piccoli. Si consolida, infine, la collaborazione con INAIL

attraverso il progetto "To School", rivolto agli studenti delle scuole

primarie e dedicato alla promozione di corrette abitudini nell'utilizzo

dello zaino e di una postura adeguata.

Al seguente link, brochure con il calendario dei corsi e dichiarazioni del

sindaco Roberto Lagalla, degli assessori Aristide Tamajo e Dario Falzone, e

del comandante Angelo Colucciello: