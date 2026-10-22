A Palazzo Civico la presentazione del Convegno nazionale annuale UNASCI – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - L'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia illustrerà i dettagli dell'iniziativa venerdì 23 ottobre 2026 alle 10 nella Sala Retablo del Municipio
All'incontro con la stampa prenderanno parte il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e il presidente della Commissione consiliare permanente Sport, tempo libero e impiantistica sportiva, Michele Boero.
I due rappresentanti dell'amministrazione comunale accoglieranno in Municipio il presidente di UNASCI Bruno Gozzelino, il presidente della Società Canottieri Ichnusa a.s.d. 1891 di Cagliari Sergio Virdis, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna Francesco Feliziani e il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra.
Il Convegno, organizzato con la collaborazione della Società Canottieri Ichnusa a.s.d. 1891 di Cagliari, che festeggia nell'occasione i 135 anni della fondazione, si terrà nella giornata di sabato 24 ottobre a partire dalle 15 nell'Aula consiliare del Palazzo Civico e avrà come titolo: ""Scuola e Associazioni sportive: lo Sport è educazione. Un'alleanza educativa per il benessere dei giovani". Il Convegno è stato attuato nell'ambito del progetto "Sport e Salute" anno 2026 "Sport, una storia che vive. Conoscere la storia dello sport per praticare più sport" – 2° parte".
Con preghiera di voler partecipare