IL COMUNE COMUNICA – Scopri il tuo sport: domani a Palazzo della Città la presentazione dell’open day paralimpico del Cip Puglia

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - DOMANI A PALAZZO DELLA CITTÀ LA PRESENTAZIONE
DELL'OPEN DAY PARALIMPICO DEL CIP PUGLIA
IN PROGRAMMA DOMENICA AL CUS BARI
Si svolgerà domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 11 , nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione dell'iniziativa Scopri il tuo sport, l'open day paralimpico organizzato dal Comitato regionale della Puglia con il sostegno della Fondazione Roma, in programma domenica 25 ottobre al CUS Bari.
Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente del Cip Puglia Gianni Romito, l'assessore alla Giustizia, al benessere sociale e ai diritti civili Michelangelo Cavone, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, il consigliere delegato allo sport Lorenzo Leonetti e la presidente della commissione consiliare Pari Opportunità Angela Perna.