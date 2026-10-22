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Comunicato Stampa 1857/2026 Crisi. Peg Perego, sito di San Donà di Piave (Venezia). Bitonci: “Approvato dall’assemblea l’accordo definito in Regione per sostenere la reindustrializzazione e tutelare i lavoratori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Crisi. Peg Perego, sito di San Donà di Piave (Venezia). Bitonci: "Approvato dall'assemblea l'accordo definito in Regione per sostenere la reindustrializzazione e tutelare i lavoratori"

"La ricerca di un accordo per l'unità produttiva Peg Perego di San Donà di Piave (Ve) – afferma l'assessore regionale Massimo Bitonci – ci ha visti impegnati, tramite l'Unità di crisi aziendali, a mediare una complessa trattativa per assicurare un duplice obiettivo: da un lato quello di supportare il processo di ricerca e selezione di un subentrante per la reindustrializzazione e, dall'altro, quello di assicurare la tutela dei lavoratori nel caso di eventuali esuberi o qualora il processo di subentro, malauguratamente, non dovesse avere gli esiti sperati.
"Oggi – continua l'assessore – l'assemblea dei lavoratori ha approvato quest'accordo che ritengo essere equilibrato e in grado di favorire le prospettive di reindustrializzazione tutelando nel contempo i lavoratori".
"Come Regione – conclude Bitonci – restiamo impegnati, insieme al MIMIT, nel monitoraggio di questo processo e nel supporto all'attuazione delle soluzioni individuate".
(LAVORO)

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