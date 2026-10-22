Piazza Cittadella, una svolta attesa da anni: aggiudicato l’appalto per realizzare la nuova piazza

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - realizzare la nuova piazza*
*Affidate a Coge Renovatio la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori, con A.I.Erre Engineering Srl indicata in sede di gara come
progettista. Previsti 60 giorni per il progetto e 200 giorni per il
cantiere. Un passaggio decisivo per restituire alla città uno dei suoi
luoghi più importanti*
l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva e la
realizzazione dei lavori, il Comune di Piacenza compie un passaggio
decisivo per trasformare uno degli spazi più significativi della città,
dopo una lunga attesa che ne ha segnato la storia recente.
L'aggiudicatario è *Coge Renovatio Srl* di Parma, che in sede di gara ha
indicato come progettista *A.I.Erre Engineering Srl*. Sono previsti 60
giorni per la progettazione esecutiva e *200 giorni per l'esecuzione dei
lavori*: due fasi successive che porteranno dalla definizione delle
soluzioni costruttive alla realizzazione della nuova piazza.
previdenziali, nell'ambito di un quadro economico complessivo di 1,5
milioni di euro, finanziato con risorse comunali derivanti dall'avanzo
disponibile per investimenti.
L'aggiudicazione segna il passaggio dalle scelte progettuali
all'individuazione dell'impresa incaricata di tradurle in opere. Per
Piacenza significa avvicinarsi alla possibilità, attesa da anni, di vivere
frequentare e condividere, capace di valorizzare il patrimonio storico e
culturale che lo circonda.
Il progetto di riqualificazione punta a rafforzare la presenza del verde e
la fruibilità pedonale, offrendo nuovi spazi per l'incontro e la vita
pubblica. Una trasformazione destinata a incidere sulla qualità di questa
parte del centro storico e sul suo rapporto con il resto della città.
La procedura di gara, alla quale hanno partecipato due imprese, ha seguito
l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della
Giunta comunale, avvenuta l'11 agosto. L'aggiudicazione è stata effettuata
valutando sia la qualità tecnica delle proposte sia l'offerta economica.
Coge Renovatio ha presentato un ribasso dell'8% e le verifiche sulla
congruità dell'offerta si sono concluse positivamente.
Il prossimo passaggio sarà la redazione del progetto esecutivo, cui
seguiranno la verifica, la validazione e l'approvazione prima dell'avvio
dei lavori. Si apre così una fase concreta del percorso per restituire
riguarda l'identità di Piacenza e il futuro di uno dei suoi luoghi simbolo.