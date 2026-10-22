Piazza Cittadella, una svolta attesa da anni: aggiudicato l’appalto per realizzare la nuova piazza

realizzare la nuova piazza*

*Affidate a Coge Renovatio la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei

lavori, con A.I.Erre Engineering Srl indicata in sede di gara come

progettista. Previsti 60 giorni per il progetto e 200 giorni per il

cantiere. Un passaggio decisivo per restituire alla città uno dei suoi

luoghi più importanti*

l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva e la

realizzazione dei lavori, il Comune di Piacenza compie un passaggio

decisivo per trasformare uno degli spazi più significativi della città,

dopo una lunga attesa che ne ha segnato la storia recente.

L'aggiudicatario è *Coge Renovatio Srl* di Parma, che in sede di gara ha

indicato come progettista *A.I.Erre Engineering Srl*. Sono previsti 60

giorni per la progettazione esecutiva e *200 giorni per l'esecuzione dei

lavori*: due fasi successive che porteranno dalla definizione delle

soluzioni costruttive alla realizzazione della nuova piazza.

previdenziali, nell'ambito di un quadro economico complessivo di 1,5

milioni di euro, finanziato con risorse comunali derivanti dall'avanzo

disponibile per investimenti.

L'aggiudicazione segna il passaggio dalle scelte progettuali

all'individuazione dell'impresa incaricata di tradurle in opere. Per

Piacenza significa avvicinarsi alla possibilità, attesa da anni, di vivere

frequentare e condividere, capace di valorizzare il patrimonio storico e

culturale che lo circonda.

Il progetto di riqualificazione punta a rafforzare la presenza del verde e

la fruibilità pedonale, offrendo nuovi spazi per l'incontro e la vita

pubblica. Una trasformazione destinata a incidere sulla qualità di questa

parte del centro storico e sul suo rapporto con il resto della città.

La procedura di gara, alla quale hanno partecipato due imprese, ha seguito

l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della

Giunta comunale, avvenuta l'11 agosto. L'aggiudicazione è stata effettuata

valutando sia la qualità tecnica delle proposte sia l'offerta economica.

Coge Renovatio ha presentato un ribasso dell'8% e le verifiche sulla

congruità dell'offerta si sono concluse positivamente.

Il prossimo passaggio sarà la redazione del progetto esecutivo, cui

seguiranno la verifica, la validazione e l'approvazione prima dell'avvio

dei lavori. Si apre così una fase concreta del percorso per restituire

riguarda l'identità di Piacenza e il futuro di uno dei suoi luoghi simbolo.