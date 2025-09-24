Caccia, Cecchetti (Lega): “Bene la Lombardia sui valichi montani, un risultato concreto per il territorio”

“Accogliamo con grande favore l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia della delibera che recepisce la legge in materia di valichi montani per consentire l’attività venatoria. Si tratta di un risultato importante che dà finalmente una risposta concreta a un problema che si trascinava da tempo e che riguarda da vicino tanti cacciatori lombardi, risolvendo in maniera chiara una situazione di incertezza normativa.”
Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.