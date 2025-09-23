Close Menu
(ACON) AMBIENTE. LIGUORI (PAT-CIV): SERVE CONFRONTO APERTO BIOMETANO PAGNACCO

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 (ACON) Trieste, 23 set – “La partecipazione dei cittadini ? un
valore da tutelare. In procedimenti complessi come questi, che
toccano aspetti ambientali e sociali, ? importante che la
comunit? locale abbia la possibilit? di essere informata e di far
sentire la propria voce anche attraverso i comitati”.
Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Simona Liguori
(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) che ha presentato
un’interrogazione alla Giunta regionale sul procedimento di
autorizzazione unica per l’impianto di biometano previsto a
Pagnacco (Ud). L’atto prende spunto dalle istanze del Comitato
“No Biometano a Pagnacco”, che tramite il proprio legale ha
richiesto di poter partecipare alla conferenza dei servizi e di
avere accesso agli atti: “Ad oggi, tuttavia, la documentazione
progettuale non ? stata resa disponibile nella fase preliminare,
ma solo in vista della conferenza di servizi decisoria”.
Con l’interrogazione, Liguori chiede all’assessore competente le
motivazioni “per le quali non sia stato consentito l’accesso alla
documentazione progettuale gi? in fase di verifica di completezza
documentale, nonostante il riconoscimento del suo potenziale
status di interessato al procedimento”.
“Il confronto aperto con i cittadini – conclude l’esponente dei
civici – non ? un ostacolo, ma un modo per rafforzare la qualit?
delle decisioni e la fiducia nelle istituzioni”.
ACON/COM/mv
231042 SET 25

