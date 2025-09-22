Benifei (Pd): Lieto di essere stato inserito da Politico tra i 17 eurodeputati da seguire per il mio impegno sulle relazioni transatlantiche

“Sono lieto di essere stato inserito da POLITICO Europe tra i diciassette eurodeputati da seguire in questa legislatura, per il mio impegno sulle relazioni transatlantiche come Presidente della Delegazione UE-USA dell’Europarlamento.
Negli ultimi mesi ho trascorso diverso tempo negli Stati Uniti, in un momento particolarmente turbolento a causa delle scelte dell’attuale Amministrazione americana, che hanno alimentato tensioni e incertezze soprattutto sul piano commerciale, della sicurezza e della difesa della nostra sovranità regolatoria – dall’ambiente al digitale.
Donald Trump sta mettendo alla prova, giorno dopo giorno, le fondamenta della democrazia americana.
Eppure, esistono parlamentari di entrambi i partiti, organizzazioni sociali, sindacali, imprenditoriali e rappresentanze della società civile con cui è essenziale mantenere un dialogo costante, per costruire insieme il futuro di una relazione transatlantica basata sul rispetto reciproco e su valori condivisi.”
Lo scrive sui social Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico.