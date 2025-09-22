(ARC) Interreg: Zilli, Students4Cooperation opportunit per giovani

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 L’assessore annuncia la seconda edizione dell’iniziativa per le
scuole dei territori transfrontalieri
Pordenone, 22 set – “L’iniziativa “Students4Cooperation”,
ideata e organizzata dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia
2021-2027 con il patrocinio e il finanziamento della regione
Friuli Venezia Giulia, ? pensata dai giovani per i giovani ed ?
presentata come un’attivit? divertente per portare alla luce i
loro desideri e le loro prospettive sul futuro del territorio”.
Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli,
annunciando la pubblicazione della seconda edizione
dell’iniziativa: la competizione mira a coinvolgere i giovani dai
17 ai 19 anni nella cooperazione transfrontaliera, dando loro la
possibilit? di esprimersi sul futuro del proprio territorio e
contribuendo allo sviluppo delle comunit? transfrontaliere.
L’esponente dell’esecutivo Fedriga, sottolineando l’importanza
dell’iniziativa, ha invitato le scuole superiori presenti
nell’area di Programma (scuole secondarie di secondo grado nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e nella Provincia
di Venezia; scuole superiori presenti nelle regioni
Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kra?ka
e Gori?ka) a partecipare alla competizione presentando un’idea
progettuale su tematiche attuali come, per esempio, l’ambiente,
la mobilit? sostenibile, il dialogo interculturale e la
valorizzazione del patrimonio culturale condiviso.
Le iscrizioni alla seconda edizione rimarranno aperte fino al 31
ottobre 2025. Informazioni pi? dettagliate sulla competizione e
sulle modalit? di partecipazione sono disponibili al link
https://www.ita-slo.eu/it/students4cooperation. Le idee
progettuali saranno valutate da una giuria composta da tre membri
dello staff del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027
e da membri delle altre iniziative rientranti nel brand
Youth4Cooperation e/o della Commissione europea.
La squadra che presenter? l’idea progettuale pi? interessante
sar? premiata durante l’evento che il Programma sta organizzando
con i propri progetti strategici e che si terr? a Grado nel mese
di aprile del prossimo anno. Il premio per la squadra vincitrice
sar? invece rilevato a ottobre. Gli studenti interessati potranno
seguire sui social (FB, IG) e sul suo sito istituzionale del
Programma Interreg Italia-Slovenia tutte le novit? e gli
aggiornamenti riguardanti questa importante iniziativa.
“La Regione – ha sottolineato infine Zilli – porta avanti questo
progetto, unico nel suo genere nel panorama dei programmi
Interreg in tutta Europa, e continua a supportare e promuovere il
coinvolgimento dei giovani nelle policy per il futuro dell’area
transfrontaliera, finanziando anche questa nuova edizione”
