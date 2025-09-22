Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Liguria

0922 successo la spezia fantasy

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 UFFICIO STAMPA 
COMUNICATO STAMPA 
La Spezia Fantasy 2025: grande successo per la quarta edizione del festival dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della fantasia
La Spezia, 22 settembre 2025 – Grande successo per la quarta edizione de “La Spezia Fantasy 2025”, il festival dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della fantasia, manifestazione fortemente voluta dal Sindaco Peracchini, organizzato dall’Associazione Culturale Inedita in collaborazione e con il sostegno dell’Amministrazione comunale, di Confcommercio e dell’Associazione Tandem.
“La straordinaria riuscita della quarta edizione de ‘La Spezia Fantasy 2025’ è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra città. -dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Questo festival, nato dalla volontà di promuovere la cultura del fumetto, del gioco e della fantasia, si è ormai affermato come un appuntamento atteso e partecipato da migliaia di cittadini e visitatori. Vedere il centro storico trasformarsi in un palcoscenico di creatività, entusiasmo e condivisione è la dimostrazione concreta di quanto eventi come questo siano fondamentali per la vitalità culturale e sociale della Spezia. Ringrazio l’Associazione Culturale Inedita, Confcommercio, l’Associazione Tandem e tutti coloro che, con passione e impegno, hanno reso possibile questa meravigliosa edizione.”
Per tutto il fine settimana, infatti, il centro storico si è trasformato in un autentico regno della fantasia, coinvolgendo un pubblico numeroso e variegato che ha animato la città per tutta la durata dell’evento.
L’edizione 2025, che ha visto la partecipazione di migliaia di persona girare tra i vari punti di attrazione, ha proposto un ricco programma di attività: mostre artistiche, incontri con autori e illustratori, tornei di giochi da tavolo e carte collezionabili, spettacoli, laboratori creativi per bambini, sfilate e concorsi cosplay, retrogaming, villaggio medievale, parate tematiche e numerose attrazioni speciali, tra cui la celebre DeLorean DMC-12 di “Ritorno al Futuro” e la presenza di ospiti di rilievo del panorama nazionale.
La manifestazione ha confermato la propria vocazione di evento culturale e fieristico di riferimento, capace di valorizzare la creatività, l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente per famiglie, appassionati e curiosi.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl