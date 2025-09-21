Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Cvijanović: “La Troika è sempre la stessa – superficiale, incompetente e incapace”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Željka Cvijanović
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

La vicepresidente dell’SNSD Željka Cvijanović ha duramente attaccato la cosiddetta Troika politica con sede a Sarajevo, definendola “sempre la stessa: superficiale, incompetente e incapace”.

Il commento arriva in risposta alla dichiarazione della Troika, secondo cui la fine politica del presidente della Republika Srpska Milorad Dodik rappresenterebbe “l’inizio della ripresa della RS e dell’intera Bosnia ed Erzegovina”.

Secondo Cvijanović, al contrario, si tratta dell’“inizio della fine della Troika stessa e della loro pretesa di assumere posizioni istituzionali che non appartengono loro, stando alla volontà degli elettori”.

“Mi sembra anche l’inizio della fine delle imposizioni e delle manipolazioni illegali e incostituzionali da parte di burocrati stranieri non eletti, così come della fine certa degli appetiti politici megalomani di Sarajevo. Quello che non hanno capito è che non sono stati loro ad abbandonare Milorad Dodik, ma è stato lui ad abbandonare loro”, ha dichiarato Cvijanović a Srna.

La vicepresidente dell’SNSD ha poi sottolineato che ciò che viene fatto a Sarajevo “non è la ripresa della Bosnia-Erzegovina, ma la sua fine”.

Per quanto riguarda la Republika Srpska, Cvijanović ha ribadito che sono e saranno gli elettori a decidere chi li rappresenta:

“Non saranno né Christian Schmidt né la Sarajevo politica a farlo al loro posto.”

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl