(ARC) Eventi: Scoccimarro, alla Corsa del Ricordo tributo a Nino Benvenuti

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Basovizza, 21 set – “Oggi celebriamo un grande amico e un
grande campione, Nino Benvenuti: non solo campione del mondo e
sportivo del secolo per Trieste, ma anche simbolo dei valori
dell’Istria e del nostro popolo. Patriota e uomo leale, Benvenuti
non considerava mai gli avversari come nemici da abbattere, ma
come compagni da rispettare, abbracciare e perfino aiutare nei
momenti difficili, come fece con Carlos Monz?n. La sua vita
incarna lo spirito dello sport unito al ricordo delle foibe e
dell’esodo, un esempio per tutti noi”.
Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e
sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha definito la Corsa del
Ricordo a Basovizza, appuntamento giunto all’ottava edizione e
dedicato quest’anno a Nino Benvenuti, il grande campione di
pugilato originario di Isola d’Istria.
L’assessore ha partecipato alla corsa rivolgendo infine “i
complimenti miei e dell’Amministrazione regionale agli
organizzatori della manifestazione, che da Basovizza parte ogni
anno per rinnovare la memoria delle foibe e dell’esodo”.
L’evento, promosso dalle Associazioni Sportive e sociali Italiane
(Asi) con il fattivo contributo dell’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) e del comitato “Trieste Corre”,
? ormai divenuto una manifestazione nazionale che, dal 2014, ha
attraversato diverse citt? italiane tra cui Roma, Grosseto,
Catania, Aversa, Novara, Fertilia e Milano. A Trieste, la corsa
si svolge nello scenario carico di memoria della Foiba di
Basovizza, trasformando lo sport in un momento di riflessione e
di ricordo dell’esodo e delle foibe.
ARC/SSA/ep
211231 SET 25
