Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Scoccimarro, alla Corsa del Ricordo tributo a Nino Benvenuti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Basovizza, 21 set – “Oggi celebriamo un grande amico e un
grande campione, Nino Benvenuti: non solo campione del mondo e
sportivo del secolo per Trieste, ma anche simbolo dei valori
dell’Istria e del nostro popolo. Patriota e uomo leale, Benvenuti
non considerava mai gli avversari come nemici da abbattere, ma
come compagni da rispettare, abbracciare e perfino aiutare nei
momenti difficili, come fece con Carlos Monz?n. La sua vita
incarna lo spirito dello sport unito al ricordo delle foibe e
dell’esodo, un esempio per tutti noi”.
Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e
sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha definito la Corsa del
Ricordo a Basovizza, appuntamento giunto all’ottava edizione e
dedicato quest’anno a Nino Benvenuti, il grande campione di
pugilato originario di Isola d’Istria.
L’assessore ha partecipato alla corsa rivolgendo infine “i
complimenti miei e dell’Amministrazione regionale agli
organizzatori della manifestazione, che da Basovizza parte ogni
anno per rinnovare la memoria delle foibe e dell’esodo”.
L’evento, promosso dalle Associazioni Sportive e sociali Italiane
(Asi) con il fattivo contributo dell’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) e del comitato “Trieste Corre”,
? ormai divenuto una manifestazione nazionale che, dal 2014, ha
attraversato diverse citt? italiane tra cui Roma, Grosseto,
Catania, Aversa, Novara, Fertilia e Milano. A Trieste, la corsa
si svolge nello scenario carico di memoria della Foiba di
Basovizza, trasformando lo sport in un momento di riflessione e
di ricordo dell’esodo e delle foibe.
ARC/SSA/ep
211231 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl