Comunicato – Aspettando l’ottobre in rosa (evento 20 settembre)

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Aspettando l’Ottobre Rosa: sabato 20 a Vicenza in Villa Ghislanzoni Curti
una giornata all’insegna della bellezza, anche interiore
Un pomeriggio all’insegna della prevenzione, della bellezza e del benessere. Questo l’obiettivo dell’evento “La Forza della Bellezza – Aspettando l’Ottobre Rosa” in programma sabato 20 dalle 14.30 alle 18.30 presso Villa Ghislanzoni Curti a Vicenza.
Come di consueto, il mese di settembre apre le porte all’Ottobre Rosa, che richiama l’impegno nella lotta contro il cancro e celebra la forza, la speranza e la resilienza di chi affronta questa sfida. Questo mese rappresenta una preziosa occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di prendersi cura di sé, dentro e fuori.
L’appuntamento promette di regalare ispirazione e suggerimenti per il benessere psicofisico. Il pomeriggio, organizzato con la collaborazione tra il Mestiere Estetica di Confartigianato Imprese Vicenza, LILT Vicenza, Andos Ovest Vicentino, Amici del Quinto Piano e Fondazione San Bortolo, è un’opportunità per conoscere le numerose iniziative pensate per supportare chi vive la realtà oncologica, dalle attività di prevenzione ai laboratori di bellezza, a momenti di arte con quadri e note musicali.
Nel corso del pomeriggio, sarà possibile partecipare numerosi momenti di svago e benessere: dai laboratori di auto-trucco e automassaggio tenuti da estetiste volontarie, ai trattamenti Reiki; da lezioni di danza con il progetto “I Dance the Way I Feel”, alle visite guidate della Villa; dall’ascolto di poesie con Paola Lunardon, ad intervalli musicali a cura dell’arpista Maria Concetta De Giorgio e l’esposizione di quadri della pittrice Katia Carraro.
Momenti che hanno la finalità di far riscoprire alle persone in cura il piacere di prendersi cura di sé, di risvegliare la loro forza interiore e di vivere con maggiore leggerezza il percorso terapeutico.
“Questo evento è un’occasione per celebrare la bellezza di ognuno di noi, un’opportunità per riscoprire la forza che spesso non sappiamo di avere – spiegano le organizzatrici-. Ogni gesto, ogni attività è pensata per restituire energia e positività, affinché i pazienti e i loro familiari possano affrontare il percorso di cura con un sorriso in più.”
Valeria Sylvia Ferron, presidente provinciale del Mestiere Estetica di Confartigianato Imprese Vicenza, aggiunge: “Questo evento è una vera e propria festa della bellezza, un momento per ritrovarci insieme e celebrare la vita. Ogni sorriso, ogni momento condiviso è una piccola vittoria, e questo è ciò che vogliamo trasmettere: che insieme possiamo fare la differenza. La bellezza è anche il modo in cui fai sentire le persone ”
Durante la giornata, verranno inoltre presentate le numerose iniziative che si terranno in tutta la provincia di Vicenza in occasione dell’Ottobre Rosa. “Non si tratta solo di prevenire, ma di vivere al meglio oggi stesso”, concludono le organizzatrici, invitando tutti a prendersi cura di sé e a diffondere il messaggio.
