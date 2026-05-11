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Politica Interna

ELECTROLUX: PATUANELLI (M5S), “1700 ESUBERI SONO UN MASSACRO SOCIALE. MA URSO DOVE È?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - "Quello annunciato da Electrolux non è un piano industriale, ma un vero e proprio massacro sociale. Mille e settecento esuberi, quasi il 40 per cento della forza lavoro in Italia, la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e pesanti ricadute su tutti gli altri siti produttivi del Paese. È una scelta inaccettabile che scarica sui lavoratori e sulle loro famiglie il costo di strategie industriali sbagliate e dell'assenza totale di una politica industriale nazionale.
Parlo anche da rappresentante del Friuli Venezia Giulia, una regione che viene colpita direttamente da questa vertenza. Lo stabilimento di Porcia, uno dei più importanti presìdi industriali del Nord Est e simbolo della manifattura italiana, è coinvolto nel piano di ridimensionamento annunciato dall'azienda. Quando si mette a rischio un sito come questo non si colpiscono soltanto i lavoratori, ma l'intero tessuto economico e sociale del territorio.
Urso e il Governo Meloni non possono continuare a raccontare un Paese immaginario mentre la realtà è fatta di fabbriche che chiudono, produzioni che si riducono e ore di cassa integrazione che aumentano in modo preoccupante in tutta Italia. Dall'elettrodomestico all'automotive, dalla siderurgia alla meccanica, ogni settimana si apre una nuova crisi industriale e ogni volta il Governo arriva tardi, senza strumenti e soprattutto senza una visione".

(AGENPARL)
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